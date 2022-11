Gênante beelden: ‘ingehuurde arbeidsmigranten vieren feest in Qatar’

Maandag, 14 november 2022 om 14:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:53

Qatar krijgt momenteel flinke kritiek te verduren. Het gastland wordt ervan beschuldigd ingehuurde acteurs in te zetten om het omstreden WK te promoten. Er zijn verschillende video's op sociale media verschenen van supporters in de straten van Doha die zich voordoen als fans van deelnemende landen aan het eindtoernooi in Qatar. Op de beelden is te zien dat het voornamelijk arbeidsmigranten uit eigen land zijn.

Op TikTok zijn video's geplaatst van fans van onder meer Engeland, Brazilië, Portugal en Frankrijk. Omdat vele supporters het WK boycotten, zou Qatar arbeidsmigranten hebben ingehuurd om zich voor te doen als fans van deelnemende landen. Het komt het gastland momenteel op hevige kritiek te staan, aangezien uit de beelden duidelijk blijkt dat het in scène is gezet.

Het WK in Qatar. Nooit was de sfeer zo authentiek… Grootste fout in deze geënsceneerde hype? Belgische supporters zonder Jupiler-logo ?? pic.twitter.com/l0mz7eUqXv — Bram Vandeputte (@Bram_VDP) November 14, 2022

Het WK in Qatar is controversieel vanwege de mensenrechtenkwesties, de behandeling van arbeidsmigranten en het feit dat homoseksualiteit in de oliestaat strafbaar is. Het land is er in het verleden van beschuldigd dat FIFA-functionarissen zijn omgekocht om het toernooi toegewezen te krijgen. Voormalig FIFA-president Sepp Blatter heeft onlangs toegegeven dat de toewijzing van het WK aan Qatar boven de VS een ‘fout’ was, hoewel hij alleen de logistieke kwesties benadrukte en zich niet uitliet over de morele beslissing om het WK in Qatar te organiseren.