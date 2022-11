Feyenoord slaat slag en bindt talent met 314 minuten in Feyenoord 1

Maandag, 14 november 2022

Een paar dagen na zijn eerste competitietreffer voor Feyenoord heeft Quilindschy Hartman een principeakkoord bereikt om zijn contract te verlengen. De overeenkomst van de linkervleugelverdediger, die maandag zijn 21ste verjaardag viert, wordt verlengd tot en met de zomer van 2025. Zijn huidige contract liep medio 2023 af.

Het gaat crescendo met de carrière van Hartman, die al sinds zijn achtste bij Feyenoord speelt en daar de hele jeugdopleiding doorliep. Dit seizoen lijkt hij zijn definitieve doorbraak te beleven. Vorige week donderdag kroonde hij zich met een mooie uithaal tot matchwinner in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cambuur. Een week eerder was hij in de Europa League-wedstrijd tegen Lazio (1-0 winst) goed voor de assist op Santiago Giménez.

Op maandag maakt Feyenoord op de eigen website melding van het principeakkoord met de jarige verdediger. Omdat zijn huidige contract volgende zomer afloopt, zou hij in principe transfervrij kunnen vertrekken. Dat scenario is dankzij de verlenging uitgesloten. De daadwerkelijke ondertekening vindt donderdag 17 november plaats. De verdediger toont zich uitermate content met de verlenging. “Het is natuurlijk ontzettend fijn dat de club op deze manier vertrouwen in mij uitspreekt. Mijn debuut begin dit seizoen smaakte naar meer. En de thuiswedstrijd tegen Lazio dubbel zo. Dat zijn de wedstrijden waar je het als voetballer voor doet. Hopelijk komen er nog meer van dat soort momenten. Het is aan mij om te laten zien dat ik me blijf ontwikkelen en nog beter en stabieler kan worden als voetballer. Dan komt de beloning vanzelf."

Hartman maakte op 21 augustus zijn officiële debuut bij Feyenoord. In de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (0-1 winst) begon hij in de basis en speelde hij 77 minuten. Inmiddels staat de teller op negen wedstrijden in de hoofdmacht en één treffer.