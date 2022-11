Uitstekend spelende Jasper Cillessen trekt lange neus naar Van Gaal

NEC heeft zondagmiddag tegen RKC Waalwijk de tweede overwinning op rij geboekt. Een rode kaart van Iliass Bel Hassani bleek voldoende om een 0-1 achterstand om te buigen in een 6-1 overwinning. Jasper Cillessen eiste een hoofdrol voor zich op met een uitstekende reflex en een voorassist bij de 5-1. De doelman trok daarmee een lange neus naar bondscoach Louis van Gaal. NEC klimt door de zege over RKC heen en staat nu negende met zeventien punten uit veertien wedstrijden. RKC heeft evenveel punten.

In aanloop naar het treffen tussen NEC en RKC ging het vooral over Cillessen. De doelman werd door Van Gaal buiten de WK-selectie gelaten, maar verscheen zondag wel gewoon aan de aftrap. Zijn collega-doelman van RKC Etienne Vaessen versliep zich. Vaessen kwam veel te laat op de club en behoorde niet eens tot de wedstrijdselectie. Joseph Oosting besloot de sluitpost achter te laten in Waalwijk en wees Joel Pereira aan als zijn vervanger. "Voor ons is de wedstrijd te belangrijk om het over Etienne te hebben", lichtte Oosting toe bij ESPN.

Al vroeg in de wedstrijd kreeg Cillessen een uitgelezen mogelijkheid om een penalty te keren. De goalie zag voor zijn neus hoe Ibrahim Cissoko zich vergreep aan Julian Lelieveld, waarna scheidsrechter Martin Pérez naar de stip wees. Dario Van den Buijs hield het hoofd koel, zag Cillessen naar de hoek gaan en schoot de bal door het midden: 0-1. Heel lang konden de bezoekers echter niet genieten van de voorsprong, daar het vijf minuten later met een man minder verder moest. Bel Hassani liet zich provoceren door Souffian El Karouani, deelde een kleine kopstoot uit en werd, opnieuw na tussenkomst van de VAR, van het veld gestuurd.

NEC nam met een man meer het initiatief over en leek via Oussama Tannane de stand na een kwartier gelijk te trekken. De smaakmaker combineerde met Landry Dimata, maar schoot rakelings naast. RKC beperkte zich tot verdedigen en kreeg tien minuten voor rust alsnog de deksel op de neus, toen Pérez voor de tweede keer naar het scherm werd geroepen. De arbiter had een handsbal van de glijdende Vurnon Anita over het hoofd gezien en legde nu ook aan de andere kant de bal op de stip. Dimata nam plaats achter de bal en liet Pereira kansloos: 1-1. Ook na rust was het de thuisploeg die de lakens uitdeelde.

Vijf minuten na rust zorgde El Karouani voor de terechte voorsprong voor NEC. De linksback kreeg de bal op ruim twintig meter in het bezit, controleerde met de borst en haalde fraai uit met links: 2-1. Nadat Cillessen vervolgens en katachtige reflex in huis had op een inzet van Pelle Clement, gooide Magnus Mattsson het duel in het slot. De Deen zag Pereira hopeloos onder de bal doorgaan en profiteerde dankbaar door voor een leeg doel in te koppen. Alsof het leed daarmee nog niet erg genoeg was voor RKC, tekende Marques voor de 4-1. Koud in het veld schoot de invaller van dichtbij binnen.

RKC liet het in de slotfase helemaal lopen en kreeg in de slotminuten van het duel ook nog een vijfde en zesde treffer om de oren. De 5-1 begon bij Cillessen, die de bal snel meegaf aan Tannane en Tavsan uiteindelijk als eindstation zag. De buitenspeler kwam vanaf rechts naar binnen binnen en schoot raak in de korte hoek. Het slotakkoord kwam op naam van Marques. De Spanjaard werd bediend door Jordy Bruijn en maakte zijn tweede van de middag: 6-1