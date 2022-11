Vaessen verslaapt zich flink en reist helemaal niet af naar uitduel met NEC

Zondag, 13 november 2022 om 12:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:08

Etienne Vaessen staat zondagmiddag niet onder de lat bij RKC Waalwijk in de uitwedstrijd tegen NEC. De doelman heeft zich verslapen en wordt om die reden gepasseerd door trainer Joseph Oosting. Vaessen heeft zich dusdanig verslapen dat hij niet eens is afgereisd naar Nijmegen. De goalie is door Oosting buiten de selectie gelaten en vervangen door Joel Pereira. Het duel tussen NEC en RKC begint om 12.15 uur.

Het duel tussen NEC en RKC stond al in het teken van de keepers, daar Cillessen is afgevallen uit de WK-selectie van het Nederlands elftal, maar krijgt om deze reden een extra dimensie. Vaessen is dit seizoen de onbetwiste nummer één onder de lat bij RKC, maar meldde zich zondagochtend te laat op de club. Volgens verslaggeefster Hélène Hendriks heeft de doelman zich twintig minuten verslapen. Reden genoeg voor Oosting om zijn sluitpost in Waalwijk achter te laten.

"Etienne heeft zich verslapen", bevestigde Oosting bij ESPN. "En lang. Ik vind dat dat niet kan gebeuren op een wedstrijddag. Dan moet je de focus hebben. Hij kwam op de club en toen heb ik hem aangesproken dat hij niet bij de selectie zat. De uitleg zal hij mij morgen wel vertellen. De focus moet op de wedstrijd liggen. Op het moment dat hij bij de groep zou blijven, blijft het daar over gaan. Voor ons is de wedstrijd te belangrijk om het over Etienne te hebben."