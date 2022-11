‘Ajax vindt nieuwe spits in Engeland en moet tien miljoen euro neerleggen’

Donderdag, 10 november 2022 om 18:44 • Mart van Mourik

Ben Brereton Díaz staat op het verlanglijstje van Ajax, zo verzekert het Britse 90minutes. De spits van Blackburn Rovers wordt naar verluidt gevolgd door meerdere Premier League-clubs en de Amsterdammers zouden zich in de winterstop graag met hem willen versterken. De Chileens international ligt nog tot medio 2023 vast bij the Blue and Whites en moet volgens de berichtgeving tien miljoen euro kosten.

Ondanks de bovengemiddelde interesse van meerdere Premier League-clubs is de vraagprijs relatief beperkt. De 23-jarige spits beschikt over een aflopende verbintenis, waardoor Ajax hem mogelijk in de winter voor tien miljoen euro kan inlijven. Het nieuwsmedium meldt dat de Amsterdammers in de strijd om de handtekening van Brereton Díaz concurrentie krijgen van Tottenham Hotspur, West Ham United, Aston Villa, Crystal Palace, Brighton & Hove Albion, Wolverhampton Wanderers en Manchester United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op dit moment beschikt Ajax over drie à vier spelers die uit de voeten kunnen in de spitspositie. In de huidige voetbaljaargang stelt trainer Alfred Schreuder vooral Mohammed Kudus en Brian Brobbey op in de spits, terwijl Dusan Tadic in de voorgaande seizoenen vaak als aanvalsleider werd gebruikt. In de afgelopen twee Eredivisie-duels kwam ook Lorenzo Lucca boven komen drijven. De Italiaan maakte de aansluitingstreffer in de verloren topper tegen PSV (1-2) en hij was verantwoordelijk voor de gelijkmaker in de ontmoeting met Vitesse (2-2).

Brereton Díaz doorliep een deel van de jeugdopleiding van Manchester United voordat hij in 2013 de overstap maakte naar de jeugd van Stoke City. Twee jaar later vertrok de spits naar Nottingham Forest, waar hij tot januari 2019 onder contract stond. Inmiddels staat de Chileens international al bijna vier jaar onder contract bij Blackburn. Zeker in het huidige seizoen kan de afmaker goede cijfers overleggen. In 22 officiële duels scoorde Brereton Díaz 10 keer en verzorgde hij een assist.