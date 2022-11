WK-selectie Frankrijk bekend: Deschamps selecteert geblesseerde sterkhouder

Woensdag, 9 november 2022 om 20:37 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:48

Bondscoach Didier Deschamps heeft de WK-selectie van Frankrijk bekendgemaakt. Raphaël Varane, die in de wedstrijd met Manchester United tegen Chelsea (1-1) geblesseerd raakte aan zijn hamstring, gaat mee naar Qatar. Jonathan Clauss, Anthony Martial, Boubacar Kamara, Lucas Digne en Ferland Mendy zijn afgevallen.

Deschamps gaat in Qatar een beroep doen op doelmannen Hugo Lloris, Alphonse Areola en Steve Mandanda. Het is geen verrassing dat eerstgenoemde is opgeroepen, daar Lloris de aanvoerder is van Les Bleus. Areola en Mandanda waren er in Rusland ook al bij. Lloris zal goede herinneringen hebben overgehouden aan het WK van 2018, aangezien hij toen als aanvoerder de wereldbeker omhoog mocht houden na de gewonnen finale tegen Kroatië (4-2).

Deschamps vertrouwt er daarnaast op dat Varane op tijd fit zal zijn voor het WK. Het leek na zijn blessure een race tegen de klok te worden, maar de centrale verdediger is dus fit genoeg bevonden om mee te gaan naar Qatar. Arsenal-sensatie William Saliba, die een uitstekende indruk maakt in zijn eerste seizoen in de Premier League, mag zich ook gaan opmaken voor het WK. Dayot Upamecano, de partner van Matthijs de Ligt in het centrum van de defensie bij Bayern München, is eveneens opgeroepen. Digne is op het laatste moment afgevallen bij Frankrijk. Lucas en Theo Hernández gaan wel mee.

Op het middenveld is ook een plekje ingeruimd voor het negentienjarige toptalent Eduardo Camavinga. Dat is niet onverrassend, aangezien sterkhouders N’Golo Kanté en Paul Pogba het WK wegens een blessure aan zich voorbij moeten laten gaan. Deschamps heeft daarnaast onder anderen Mattéo Guendouzi, Christopher Nkunku en Jordan Veretout opgeroepen. Voor dit drietal wordt het het eerste WK uit hun carrière. Adrien Rabiot en Aurélien Tchouameni zijn ook van de partij in Qatar.

In de aanval neemt Deschamps de kersverse Ballon d’Or-winnaar Karim Benzema mee, net als Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann. De Fransen beschikken daardoor over één van de beste aanvalslinies van het WK. Les Bleus zitten in de poule met Australië, Denemarken en Tunesië. De ploeg van Deschamps begint het toernooi op 22 november tegen Australië.

Volledige WK-selectie Frankrijk:

Keepers: Lloris, Mandanda, Areola.

Verdedigers: Koundé, Pavard, Varane, Saliba, L. Hernández, Kimpembe, T. Hernández, Upamecano, Konaté.

Middenvelders: Fofana, Tchouameni, Camavinga, Rabiot, Veretout, Guendouzi.

Aanvallers: Mbappé, Giroud, Benzema, Griezmann, Nkunku, Coman, Dembélé.