Horrorscenario Senegal: Mané raakt 13 dagen voor duel met Oranje geblesseerd

Dinsdag, 8 november 2022 om 21:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:29

Sadio Mané heeft zich dinsdagavond vroegtijdig moeten laten wisselen. Al na twintig minuten heeft de aanvaller de strijd moeten staken bij het treffen tussen Bayern München en Werder Bremen. De sterspeler van Senegal, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK, liep geblesseerd van het veld en werd vervangen door Leroy Sané.

Bayern München stond in eigen huis op gelijke hoogte met Werder Bremen na doelpunten van Jamal Musiala en Anthony Jung. Kort nadat Eric Maxim Choupo-Moting de kans liet liggen om Bayern vanaf elf meter op voorsprong te zetten, ging het mis voor Mané. De aanvaller werd door Amos Pieper hard geraakt op zijn knie, waardoor de Senegalees de strijd zelfs na behandeling op het veld niet kon voortzetten. De ernst van de blessure is vooralsnog onbekend.

Sadio Mane comes off for Bayern just 20 minutes into the match due to an apparent injury. Senegal's first World Cup match is in just 13 days. pic.twitter.com/AOYg0KiuJW