Cocu valt eigen verdediger af: ‘Dit mag op ons niveau gewoon niet gebeuren’

Zaterdag, 5 november 2022 om 22:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:10

Vitesse-trainer Phillip Cocu is niet te spreken over het optreden van Ferro tijdens de 0-4 nederlaag tegen Sparta Rotterdam. De van Benfica gehuurde verdediger verving al vroeg in het duel de geblesseerd uitgevallen Melle Meulensteen. De Portugees ging echter niet vrijuit bij de openingstreffer van Tobias Lauritsen.

“Alles staat eigenlijk goed, maar als je aan de verkeerde kant staat te dekken…”, zei Cocu na afloop voor de camera van ESPN verzuchtend over Ferro. “Het is een heel bepalend moment, dit mag gewoon op ons niveau niet gebeuren. Dat dat gebeurt, is geen incident. Dat is iets waar wij dit seizoen vaker tegenaan lopen. Daarom staan we ook in de onderste regionen.” Door de ruime nederlaag in eigen huis blijft Vitesse steken op een teleurstellende vijftiende plaats met elf punten uit twaalf duels.

Cocu werd vervolgens door journalist ??Cristian Willaert gevraagd of Ferro tegenvalt als aankoop of dat het een mentale kwestie is. “Misschien een beetje van beide. Maar dan nog, hij is fit, dan mag hij niet zo'n fout maken. Dat zijn basisprincipes in het verdedigen”, aldus een geïrriteerde Cocu. Ook bij de 0-4 van Arno Verschueren liet Ferro zich eenvoudig in de luren leggen door Mario Engels. “Drie keer vanuit een lange bal, word je verslagen, dat mag gewoon niet gebeuren.”

Vitesse wacht aanstaande woensdag een inhaalduel tegen koploper Ajax. Ondanks de mindere resultaten, gaat Cocu de rode loper voor de Amsterdammers niet uitrollen. “Je moet geen enkele wedstrijd met angst ingaan, dan kun je net zo goed thuisblijven. Ajax is een goede ploeg, in goeden doen is het een lastige wedstrijd. Maar zo'n wedstrijd is ook een kans of een mogelijkheid om een reactie te geven, daar gaan we alles aan doen.”