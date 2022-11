Wim Kieft noemt ideale Ajax-spits voor de topper tegen PSV

Zaterdag, 5 november 2022 om 13:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:18

Wim Kieft vindt dat Ajax-trainer Alfred Schreuder er goed aan doet om Brian Brobbey een basisplaats te geven in de topper tegen PSV van zondagmiddag (16.45 uur). De twintigjarige spits, die afgelopen vrijdag werd uitgeroepen tot het Talent van de Maand in de Eredivisie, stuurt in dat geval concurrent Mohammed Kudus naar de bank. “Het zou vreemd zijn om Brobbey na een verplicht nummertje bij Rangers (1-3 winst, red.) opnieuw te laten vallen”, aldus Kieft in zijn column in De Telegraaf.

De jeugdexponent van Ajax was niet helemaal fit in Glasgow en zat daarom negentig minuten op de bank op Ibrox. Kieft is te spreken over het optreden van zijn vervanger Kudus tegen Rangers. “Hij speelde weer een goede wedstrijd. Desondanks kan Schreuder tegen PSV het beste Brobbey opstellen in de spits. Die keuze heeft hij nu eenmaal gemaakt voor de wedstrijd tegen Excelsior (7-1 winst, red.) en dan zou het vreemd zijn om Brobbey na een verplicht nummertje bij Rangers opnieuw te laten vallen, terwijl die jongen sindsdien de spitspositie naar ieders tevredenheid heeft ingevuld.”

De columnist en oud-voetballer vindt dat Ajax met name kwetsbaar is op de linkerflank van de verdediging. Schreuder lijkt nog zoekende naar zijn ideale linksback, daar hij al Daley Blind, Calvin Bassey, Owen Wijndal en zelfs rechtsback Devyne Rensch op deze positie heeft geprobeerd. Kieft denkt dat Wijndal de beste optie is om de gevaarlijke vleugelspelers van PSV in bedwang te houden. “Gezien de kwaliteiten die PSV voorin aan de rechterkant heeft met de snelle en handige Anwar El Ghazi, Noni Madueke of Xavi Simons, kan je denken aan Wijndal als hij op tijd fit zou zijn.” Mocht dat niet het geval zijn, dan zou Kieft kiezen voor Blind omdat Bassey in het centrum nodig is om de kopkracht van Luuk de Jong te verdedigen.

PSV

Kieft, die voor zowel Ajax als PSV speelde in zijn carrière, laat ook zijn licht schijnen over de ideale basiself voor de Eindhovenaren. De analist zou het ‘geweldig vinden’ als Ruud van Nistelrooij ‘lef heeft om een verrassende keuze te maken.’ “Kenmerkend voor PSV is dat ze op zeker gaan. Een middenveld met Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez ligt voor de hand. De Mexicaan is volgens velen heel belangrijk, vooral voor de balans in het elftal.” Kieft vindt dat je het ook anders kan benaderen. “Als je één van die twee brekers op het middenveld op de bank houdt, injecteer je je elftal met meer voetballend vermogen. Sangaré en Guti voegen nauwelijks iets toe aan de bal.”

Van Nistelrooij beschikt volgens de columnist over voldoende voetballend vermogen om te kiezen voor een creatieve variant. “Dan geeft hij PSV tenminste een eigen gezicht en borduurt hij niet voort op de doctrine van zijn voorganger Roger Schmidt. Het is zonde om drie offensieve spelers te laten vallen als je Joey Veerman, Simons, Cody Gakpo, De Jong, Guus Til en Madueke tot je beschikking hebt, alleen maar omdat je Sangaré en Guti wil laten spelen. Het zou juist geweldig zijn als Van Nistelrooij het lef heeft om een verrassende keuze te maken. Het blijft namelijk een armoedig signaal dat je als PSV afgeeft als je het middenveld bezet met Sangaré en Guti. Dat oogt allemaal zo angstig”, sluit Kieft af.