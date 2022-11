John Heitinga over Ajax-talent: ‘Hij heeft nog een hele lange weg te gaan’

Zaterdag, 5 november 2022 om 12:02 • Wessel Antes

Jong Ajax won vrijdagavond met 3-4 van FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer John Heitinga gaf in de tweede helft de kans aan de pas zestienjarige centrale verdediger Jorrel Hato. Het veelbelovende talent uit de Amsterdamse jeugdopleiding maakte daardoor zijn debuut als profvoetballer. Voetbalzone sprak na afloop van de wedstrijd met zowel Heitinga als Hato over de eerste speelminuten van de mandekker in Jong Ajax.

Heitinga verklaart waarom hij de keuze maakte om Hato er in de rust in te brengen voor Tristan Gooijer. “Ik wilde graag een linksbenige centrale verdediger zien. We willen van achteruit echt voetballen en daarin de juiste mensen hebben. Daardoor kunnen we in ieder geval vooruit en tussen de linies spelen. Jorrel heeft de afgelopen tijd een uitstekende periode gedraaid bij de Onder 18, dus dat is ook een beloning voor hem. We weten dat hij goed kan voetballen vanuit de achterhoede, dus vandaar de keuze voor hem.”

Heitinga is erg tevreden over de ontwikkeling van Hato bij Ajax. Onlangs maakte de linkspoot een schitterende treffer in de UEFA Youth League tegen Napoli 1-1. “Op dit moment gaat het goed, maar er is nog een hele lange weg te gaan. Hij debuteert nu in het betaalde voetbal en voor hem geldt hetzelfde als voor anderen: er komen is niet zo moeilijk, maar je moet er blijven. Dat moet hij afdwingen in de Onder 18 en dan mag hij eraan snuffelen bij Jong Ajax. Uiteindelijk moet je zorgen dat je beter bent dan je concurrent. Zowel bij Jong, als bij het eerste. Iedereen moet vechten voor zijn plekje en je moet zorgen dat je uiteindelijk de beste bent.”

Ook Hato zelf is erg blij met zijn debuut. “Het was een mooi debuut. Belangrijk ook dat we hebben gewonnen. Ik denk dat ik een prima invalbeurt heb gehad. Daar ben ik alleen maar blij mee.” Hato zag wel niveauverschil vergeleken met wedstrijden bij de Onder 18. “Het is wel anders, een stuk fysieker. Het gaat veel meer op en neer, dus het was best zwaar, al heb ik maar 45 minuten gespeeld. Al met al een goede ervaring.”