Elftal van de Week: Willem II hofleverancier en uitblinkers bij MVV

Dinsdag, 1 november 2022 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Vrijdag en maandag werd de dertiende speelronde afgewerkt. De spelers van Willem II maakten daarin de beste indruk, daar zij met drie spelers hofleverancier zijn. MVV Maastricht levert twee spelers af.

Het doel wordt deze week verdedigd door Romain Matthys. De goalie van MVV zegevierde met 0-1 op bezoek bij PEC Zwolle. Hij maakte vijf reddingen en voorkwam op basis van Expected Goals 1,1 doelpunt. Door de overwinning wipt de ploeg van trainer Maurice Verberne over PEC Zwolle heen. MVV bezet nu de tweede plaats, op één punt van koploper Heracles Almelo. Willem II won maandagavond met 1-2 van Jong Ajax. Vooral de defensie van de Tilburgers blonk uit, want zowel Lucas Woudenberg, die verantwoordelijk was voor de winnende treffer, als Wessel Dammers en Erik Schouten hebben een plekje bemachtigd in het Elftal van de Week.

Uitgelicht:

De spitspositie wordt ingevuld door Martijn Kaars, die met een goal en een assist hoogstpersoonlijk verantwoordelijk was voor de 2-1 zege van Helmond Sport op ADO Den Haag. Hij schoot vrijdagavond vaker op doel (drie keer) dan iedere andere speler in deze speelronde. Jaymillio Pinas viel in positieve zin op tijdens het 2-2 gelijkspel van FC Dordrecht tegen Telstar. De aanvaller scoorde twee keer namens de Schapekoppen, terwijl hij in zijn eerste 31 Keuken Kampioen Divisie-duels slechts één keer trefzeker was.

Elftal van de Week: Matthys (MVV Maastricht); Hall (ADO Den Haag), Dammers (Willem II), Schouten (Willem II), Woudenberg (Willem II); Overtoom (Telstar), Blummel (MVV Maastricht), Van den Belt (PEC Zwolle); Pinas (FC Dordrecht), Kaars (Helmond Sport), Konings (FC Den Bosch).