Nieuwe tegenvaller voor Paul Pogba: WK lijkt bijzonder ver weg

Maandag, 31 oktober 2022 om 15:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:04

Paul Pogba lijkt het WK in Qatar aan zich voorbij te moeten laten gaan. De Fransman was herstellende van een knieblessure, maar heeft tijdens een training bij zijn club Juventus een dijbeenblessure opgelopen. Pogba kwam dit seizoen nog niet in actie, nadat hij in juli een meniscusblessure opliep. Daarvan is hij bijna hersteld, maar zijn nieuwe kwetsuur, waarvoor een hersteltijd van ongeveer tien dagen staat, lijkt definitief een streep door zijn WK-ambities te zetten.

Bondscoach Didier Deschamps maakt op 9 november zijn definitieve selectie bekend. De keuzeheer gaf vrijdag in een interview met Brut al te kennen alleen volledig fitte spelers mee te zullen nemen naar Qatar. Daardoor lijkt de relatief korte hersteltijd van tien dagen, in combinatie met zijn nog niet gemaakte rentree bij Juventus, Pogba toch de das om te doen. "Ik ben nog nooit een grote competitie ingegaan met een geblesseerde speler. Dan zullen er mensen zijn die Benjamin Mendy en Djibril Sidibé als voorbeelden zullen noemen, maar zij waren op tijd hersteld voor het WK van 2018." Zowel Mendy als Sidibé kampten toentertijd met knieblessures.

"Ten eerste moet de speler zijn hersteld", gaat Deschamps verder. "Dat is een voorwaarde. Zonder dat, hoeft de vraag niet eens gesteld te worden. Het tweede is de atletische staat (van de speler, red.). Maar die tweede voorwaarde kan alleen bestaan als de eerste gegarandeerd is. Alles hangt af van hoe lang zij uitgeschakeld waren en het aantal wedstrijden dat ze hebben gespeeld tussen hun blessure en tot het moment dat ze zich bij ons melden. Een derde aspect is de concurrentie op hun posities."

Voor het Chelsea-duo N'Golo Kanté en Wesley Fofana komt het mondiale eindtoernooi sowieso te vroeg. Zij kampen met blessures aan respectievelijk de hamstring en knie. Of Raphaël Varane wel geselecteerd zal worden, is nog maar de vraag. De verdediger van Manchester United liep op 22 oktober in het duel met Chelsea (1-1) een hamstringblessure op en onderzoek wees uit dat hij drie à vier weken moet toekijken. Varane was basisspeler tijdens het WK van 2018 in Rusland en is normaliter een van de sterkhouders bij de Fransen. De titelhouder begint het toernooi volgende maand op 22 november, wanneer Australië de tegenstander is.