Goed nieuws vanuit Ajax: Schreuder krijgt mogelijk snel extra defensieve optie

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 16:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:52

Ahmetcan Kaplan is teruggekeerd op het trainingsveld van Ajax, zo meldt de club zaterdagmiddag via de officiële kanalen. De negentienjarige centrumverdediger raakte half september geblesseerd aan zijn knie tijdens het trainingskamp met Turkije Onder 21 en maakte nog geen minuten in het shirt van de Amsterdammers. Het is vooralsnog onbekend hoe lang het nog duurt voordat Kaplan volledig hersteld is.

De Turks jeugdinternational werd in de afgelopen interlandperiode teruggestuurd naar Amsterdam vanwege knieklachten. Hoewel er in eerste instantie gevreesd werd voor een zware knieblessure, gaf trainer Alfred Schreuder enkele dagen later aan dat de schade mee leek te vallen. Desalniettemin waagde de keuzeheer zich niet aan uitspraken over de verwachte herstelperiode. Afgelopen week meldde De Telegraaf, zonder een datum te noemen, al dat Kaplan op de weg terug was.

Great to welcome you back on the pitch, @AhmetcannKaplan! ???? pic.twitter.com/ctcb5oYuXR — AFC Ajax (@AFCAjax) October 29, 2022

Kaplan kwam deze zomer voor circa 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor en speelde nog niet voor zowel Ajax als Jong Ajax. Vermoedelijk zal zijn debuut nog even uitblijven. In Turkije staat de verdediger bekend als een groot talent. In achttien wedstrijden voor Trabzonspor maakte Kaplan veel indruk met zijn verdedigende kwaliteiten. Ajax haalde de Turk als vervanger van Perr Schuurs, die is vertrokken naar het Italiaanse Torino.

Na de komst van de stopper sprak technisch manager Gerry Hamstra lovende woorden. "Met Ahmetcan halen we een groot talent binnen. Een speler die op jonge leeftijd al voor de Turkse kampioen gespeeld heeft. Het is een jongen die goed kan verdedigen en met ruimte in zijn rug kan spelen en door durft te dekken. Hij kan als linkercentrumverdediger en rechtercentrumverdediger uit de voeten en heeft met 1,90 meter een goede lengte. Hij heeft in alle opzichten een potentieel waar we nog veel plezier aan gaan beleven."