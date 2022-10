PSV is eruit en neemt beslissing over rol van Marcel Brands

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 11:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:50

Marcel Brands beheert bij PSV in ieder geval tot komende transferwindow het takenpakket van John de Jong, weet De Telegraaf. Dat heeft de voorkeur van de raad van commissarissen van de Eindhovenaren. Brands nam al tijdelijk de verantwoordelijkheden over van ex-directeur voetbalzaken De Jong, van wie half september afscheid werd genomen vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk. De algemeen directeur zal bijgestaan worden door manager voetbalzaken Jan Vennegoor of Hesselink en hoofd opleidingen Ernest Faber.

PSV maakte half september bekend dat het de arbeidsovereenkomst van De Jong per direct had ontbonden. De voormalig technische man van de Eindhovenaren voelde zich intern niet meer gesteund, waardoor hij zelf besloot op te stappen. Brands nam daarop het takenpakket van De Jong over. In die tijd ging ook het gerucht dat Frank Arnesen in beeld was voor de vacante positie, maar dat verwees Brands al snel naar de prullenbak. "Hij is niet in beeld. Ik zou graag de gemiddelde leeftijd wat omlaag brengen in de directie", zei de algemeen directeur over de 65-jarige Deen.

De Telegraaf schrijft donderdag dat Brands ook de komende tijd de technische zaken rondom het eerste elftal voor zijn rekening blijft nemen. Vennegoor of Hesselink en Faber zullen hem assisteren wat betreft Jong PSV en de jeugdafdeling. Brands zal de dubbelfunctie in ieder geval tot de eerstvolgende transferperiode bekleden. Dat lijkt een flink gewichtige te worden. Om geen verlies te maken over het boekjaar 2022/23 moeten er namelijk grote verkopen plaatsvinden. Aan met name sterspelers Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré wordt getrokken.

Wel is PSV al zeker van overwintering in de Europa League. Het team van Ruud van Nistelrooij boekte donderdag een knappe zege op Premier League-koploper Arsenal, waardoor het nog altijd op drie fronten om de prijzen speelt. Dat zou de financiële narigheid binnen de club iets kunnen verzachten. Komende zondag vervolgt PSV de jacht op de landstitel met een thuiswedstrijd tegen NEC.