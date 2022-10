Ronaldo schudt avond vol frustratie laat van zich af bij eclatante zege United

Donderdag, 27 oktober 2022 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

Manchester United heeft donderdagavond in eigen huis moeiteloos afgerekend met Sheriff Tiraspol. De ploeg van Erik ten Hag kwam, met Cristiano Ronaldo in de basis, geen moment in de problemen en wist na doelpunten van Diogo Dalot en Marcus Rashford al in de 65e minuut dat de zege binnen was. Ronaldo was bezig aan een ongelukkige wedstrijd vol persoonlijke frustratie, maar wist in de 81e minuut alsnog zijn felbegeerde doelpunt te maken: 3-0. Manchester United blijft in Groep E van de Europa League tweede achter Real Sociedad. De Engelsen hebben volgende week in Baskenland een overwinning met minimaal twee goals verschil nodig om groepswinnaar te worden.

Ten Hag koos voor Victor Lindelöf als vervanger van Raphaël Varane, die geblesseerd raakte tegen Chelsea (1-1). Ronaldo miste die topper en keerde donderdag terug bij Manchester United met een basisplaats. Tyrell Malacia kreeg na drie wedstrijden zonder speelminuten een nieuwe kans in de basis. Ten Hag verraste verder met een startplek op de vleugels voor de achttienjarige Alejandro Garnacho.

?? ???????????? ???????????? is ook in Manchester geopend ?? pic.twitter.com/8cRigGZq8T — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2022

Manchester United had in de eerste helft moeite om veel kansen te creëren tegen Sheriff, dat alleen naar Old Trafford leek gekomen om tegen te houden. Na een klein half uur spelen hadden de Moldaviërs de eerste echte redding nodig van doelman Maksym Koval, die voorkwam dat Ronaldo van dichtbij binnentikte. United brak de ban een minuut voor rust uit een hoekschop, die door Christian Eriksen op het hoofd werd gelegd bij Diogo Dalot: 1-0.

Ten Hag voerde in de rust twee wissels door: Antony ging eruit voor Marcus Rashford, terwijl Harry Maguire zijn rentree maakte op de plek van Lisandro Martínez. Maguire miste zeven duels door een spierblessure. Manchester United zocht in de tweede helft geduldig naar de volgende treffer, wetende dat het van Sheriff niets te duchten had. Ronaldo dribbelde zich met een klein uur op de klok knap vrij in het strafschopgebied en had kunnen scoren, maar zag zijn schot in de tribunes belanden.

Ronaldo kreeg de bal enkele minuten later wél in het doel, maar werd tot zijn frustratie teruggefloten vanwege buitenspel. United besliste de wedstrijd in de 65e minuut. Een vlotlopende aanval eindigde via een voorzet van Luke Shaw op het hoofd van Rashford: 2-0. Ronaldo schudde in de slotfase de frustraties van zich af. De Portugees zag zijn kopbal gekeerd worden, maar was er als de kippen bij om de rebound af te ronden: 3-0. In de slotfase maakte Donny van de Beek na twee maanden zijn rentree voor United. De middenvelder had zelfs kunnen scoren, maar gleed de bal na een voorzet van Marcus Rashford naast.