‘Ik had nog een jaar contract, maar Ajax wilde niet verder. Dat was een klap’

Woensdag, 26 oktober 2022 om 20:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:40

Winston Bogarde baalt dat Ajax zijn dienstverband afgelopen zomer opzegde. De oud-verdediger was twee jaar assistent-trainer van Erik ten Hag, maar mocht na de komst van diens vervanger Alfred Schreuder niet blijven. "Ik had nog een jaar contract, maar Ajax wilde niet verder. Dat is wel een klap, ja", zegt Bogarde op RTL 7.

Schreuder ging wél door met Michael Reiziger, die ook al assistent was onder Ten Hag. De oefenmeester haalde Richard Witschge als vervanger van Bogarde, die in een zwart gat viel. "Ik heb in totaal zeven jaar bij Ajax gewerkt en mezelf opgewerkt van jeugdtrainer tot uiteindelijk assistent bij het eerste elftal", aldus de oud-Oranje-international, die aanwezig is om de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Liverpool te analyseren.

Winston Bogarde, lang assistent van Erik ten Hag, wil weer aan de slag: 'Ik kijk wel wat er op me afkomt'.#UCL #AJALIV pic.twitter.com/H8bKq8HZKv — VTBL ? (@vtbl) October 26, 2022

"Als je elke dag bezig bent geweest met de spanning, en dan opeens van spanning naar eigenlijk niks, dan voelt dat wel heel zwaar", geeft Bogarde toe. "Maar ik heb voor hetere vuren gestaan in het leven. Noem het vallen, maar het gaat ook om het opstellen." Bogarde is op zoek naar een nieuwe functie en staat open voor meerdere rollen.

"Ik ben nu beschikbaar. Assistent-trainer of hoofdcoach? Het gaat puur om de mogelijkheden die ik krijg. Ik ben nu assistent geweest, waarbij ik verantwoordelijk was voor het verdedigende gedeelte. Daar voelde ik me heel prettig bij. Ik kijk wel wat er op me afkomt." Bogarde deed bij Jong Ajax in 2017 overigens als interim-coach al korte tijd ervaring op als eindverantwoordelijke.