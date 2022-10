Cambuur komt in zoektocht uit bij eerder ontslagen trainer in eigen competitie

Zondag, 23 oktober 2022 om 22:06 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:26

SC Cambuur is in de zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen bij Sjors Ultee, zo meldt Voetbal International. De 35-jarige oefenmeester en de club uit Friesland zijn met elkaar in gesprek over een dienstverband. Cambuur ziet in Ultee de geschikte opvolger van Henk de Jong, die zijn werkzaamheden als hoofdtrainer afgelopen week wegens gezondheidsredenen noodgedwongen moest neerleggen.

Ultee werd eind augustus al na drie competitiewedstrijden ontslagen bij Fortuna Sittard. De Limburgers verloren achtereenvolgens van Ajax (2-3), FC Twente (3-0) en Cambuur (1-4) en stonden daardoor in de degradatiezone. Sinds de komst van de nieuwe trainer Julio Velázquez verloor Fortuna geen competitiewedstrijd meer, klom het op naar de elfde plaats in de Eredivisie en pakte het afgelopen zaterdag nog een punt in De Kuip tegen Feyenoord (1-1).

Cambuur heeft behalve Ultee geen andere trainers op het lijstje staan volgens VI. De Friezen moesten afgelopen week noodgedwongen afscheid nemen van De Jong, die op doktersadvies besloot zijn taken als hoofdtrainer neer te leggen. “Voor veel mensen zal dit nieuws misschien als een verrassing komen, maar het is een besluit waar je natuurlijk lang en goed over nadenkt”, begon de trainer. “Uiteindelijk is gezondheid het allerbelangrijkste en wat ik misschien nog wel belangrijker vindt is mijn verplichting richting de club, staf, spelers en supporters.”

“We hebben er alles aan gedaan en geprobeerd, maar je moet ook eerlijk zijn en dit is gezien de situatie het beste voor iedereen", aldus De Jong. Cambuur benadrukte overigens dat de verwachting is dat De Jong op termijn wel terugkeert bij de club in een andere functie. In maart van dit jaar werd een cyste ontdekt in het hoofd van de oefenmeester, waardoor hij lange tijd ontbrak. De Jong was sinds 2019 hoofdtrainer bij Cambuur, waar hij ook tussen 2010 en 2016 al werkzaam was in verschillende rollen.