Frank de Boer krijgt kritiek én complimenten uit een opvallende hoek

Zondag, 23 oktober 2022 om 11:50 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:54

Mounir El Hamdaoui maakte meerdere grotere trainers mee in zijn carrière, maar Louis van Gaal is in zijn ogen de beste. Onder de huidig bondscoach pakte hij de titel met AZ, pakte hij de topscorerstitel in de Eredivisie en werd hij verkozen tot Voetballer van het Jaar. Op de vraag wie volgens de Marokkaans international de beste veldtrainer is na Van Gaal, noemt hij een opvallende naam.

In het seizoen 2008/09 leidde Van Gaal AZ naar het landskampioenschap, mede dankzij 23 treffers van El Hamdaoui. De allereerste ontmoeting met zijn nieuwe coach ging toentertijd niet van een leien dakje, zo vertelde hij bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Onze eerste kennismaking was wel heftig en grappig. Het was in de bestuurskamer van AZ en Van Gaal vroeg mij wat mijn beste positie was. Ik zei dat ik op 10 wilde spelen.” Dat zag de trainer niet zitten. “'Op 10? Dat kun je vergeten, daar ga je nooit spelen. Daar heb ik Maarten Martens en Simon Cziommer. Zet dat maar uit je hoofd!'”, zo zei Van Gaal. Op de vraag van de coach waar hij nog meer kon spelen antwoordde El Hamdaoui ‘vanaf de zijkanten of spits’. “'Oké, concentreer je daar maar op'”, luidde het antwoord van de trainer.

Het werd uiteindelijk een succesvol huwelijk en El Hamdaoui vindt Van Gaal dan ook de beste trainer met wie hij ooit werkte. “Hij was zó goed, op de trainingen zag hij alles. Elke dag moest je 100% alles geven, of het nou bij pass-oefening was of bij iets anders. Vooral de passie als je iets goed deed was geweldig.” Dat El Hamdaoui weleens botste met Van Gaal betekende niet dat hij hem liet vallen toen de resultaten bij AZ omsloegen en de trainer op de schopstoel belandde. De spits was een van de spelers die opstond en Van Gaal voor de club wilde behouden. “Ik heb gezegd: we moeten Louis nooit laten gaan en er alles aan doen om hen binnenboord te houden.”

De samenwerking tussen Frank de Boer en El Hamdaoui, die bij Ajax met elkaar te maken kregen, verliep minder goed. Presentator Milan van Dongen wees El Hamdaoui op het feit dat De Boer een leerling was van Van Gaal en vroeg zich af hoe het kwam hij een slechte band met hem had. “Ik genoot van de trainingen van De Boer en hij is ook een goede trainer. Alleen qua communicatie is hij niet zo goed”, zo liet El Hamdaoui weten. Op de vraag van Hans Kraay junior of De Boer na Van Gaal de beste veldtrainer was die El Hamdaoui ooit heeft gehad, antwoordde hij bevestigend. “Ja, dat denk ik wel. Dick Advocaat was ook een hele goede veldtrainer, maar De Boer ook zeker. Als hij communicatief sterker was, was het anders gelopen denk ik.”