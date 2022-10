Tweede ronde TOTO KNVB Beker: PSV naar Rotterdam; gunstige loting Ajax

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 23:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:43

In de studio van ESPN is zaterdagavond geloot voor de tweede ronde in de TOTO KNVB Beker. Kaj Ramsteijn, die met Kozakken Boys midweeks voor een grote stunt zorgde tegen Vitesse, trok de balletjes, onder toeziend oog van presentator Jan Joost van Gangelen. De ploegen die Europees spelen of hebben gespeeld zijn ook ingeloot. Zo speelt Ajax tegen FC Den Bosch en treft bekerhouder PSV Sparta Rotterdam. Feyenoord moet zien af te rekenen met PEC Zwolle. Hieronder de zestien duels die zullen worden afgewerkt. De wedstrijden in ronde twee worden gespeeld op 10, 11 en 12 januari 2023.

Ajax krijgt dus te maken met Den Bosch en PSV gaat in het nieuwe jaar op bezoek bij Sparta. Voor Feyenoord staat in De Kuip een ontmoeting met PEC op het programma. Titelkandidaat AZ moet in Rotterdam zien af te rekenen met Excelsior. FC Twente stuit op Telstar en met Heracles Almelo - Go Ahead Eagles heeft de tweede bekerronde een mooi affiche. Stuntploeg Kozakken Boys speelt wederom thuis in het bekertoernooi, ditmaal tegen het ADO Den Haag van trainer Dirk Kuijt.

Volledige loting tweede ronde TOTO KNVB Beker:

Kozakken Boys - ADO Den Haag

Quick - De Graafschap

SV Urk - Katwijk

VVV-Venlo - FC Emmen

Blauw Geel '38 - FC Utrecht

FC Groningen - Spakenburg

Almere City FC - NEC

De Treffers - SC Cambuur

Heracles Almelo - Go Ahead Eagles

FC Den Bosch - Ajax

Excelsior - AZ

FC Twente - Telstar

NAC Breda - FC Eindhoven

Sparta Rotterdam - PSV

Feyenoord - PEC Zwolle

SC Heerenveen - FC Volendam