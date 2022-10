UniBoost: een odd van 50.00 voor een zege van Ajax op RKC!

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 12:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:11

Ajax vervolgt de jacht op de landstitel in de Eredivisie zaterdag met een uitwedstrijd tegen de verrassende nummer zeven RKC Waalwijk. De Brabanders verloren woensdag in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker van amateurclub De Treffers. Lukt het RKC om sportieve revanche te nemen in het thuisduel met Ajax? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het treffen van zaterdag in Waalwijk.

Ajax kwam niet in actie in de openingsronde van het nationale bekertoernooi, waardoor het elftal van trainer Alfred Schreuder redelijk uitgerust kan beginnen aan de ontmoeting met RKC. De koploper hoopt natuurlijk op net zo'n succesvolle speelronde als vorige week. Ajax had zondag namelijk niets te duchten van het povere Excelsior: 7-1. Door de nederlaag van AZ tegen Feyenoord (1-3) kwam de koppositie weer in handen van de Amsterdamse club.

RKC wil het echec in de TOTO KNVB Beker snel achter zich laten. Trainer Joseph Oosting ziet zijn elftal doorgaans goed presteren in de Eredivisie. In de eerste tien speelronden werd alleen verloren van PSV en Feyenoord en in beide gevallen slechts met 1-0. Met het bezoek van Ajax staat de volgende serieuze test op het programma. RKC was vorig seizoen overigens kansloos in de thuiswedstrijd tegen Ajax, dat destijds Waalwijk verliet met een eclatante 0-5 overwinning.

Brian Brobbey kreeg vorige week tegen Excelsior weer het vertrouwen van Schreuder. De aanvaller scoorde prompte tweemaal in de Johan Cruijff ArenA. Brobbey schroefde hierdoor zijn totaal in de Eredivisie op naar zes treffers. Michiel Kramer is tegen Ajax waarschijnlijk weer de aanvalsleider van RKC. De teller van de boomlange spits staat op vier. Het thuisduel met Ajax begint zaterdag om 18.45 uur.

