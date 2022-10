Twee Nederlandse clubs maken kans op titel ‘beste club ter wereld’

Donderdag, 20 oktober 2022 om 16:29 • Tom Rofekamp

Ajax en Feyenoord maken kans op de titel 'beste club van het jaar 2022'. De Nederlandse aartsrivalen behoren tot de twintig kanshebbers bij de Globe Soccer Awards, die georganiseerd worden door de European Club Association (ECA). De awards hebben sterke raakvlakken met die van France Football, dat onder meer de Ballon d'Or en de Kopa Trophy uitreikt. Zo verkiest ook de ECA een 'beste jonge speler ter wereld'. Ryan Gravenberch is daarvoor genomineerd.

De Globe Soccer Awards komen uit de koker van de ECA, een door de UEFA erkend bondgenootschap dat de belangen van Europese clubs behartigt. Nasser Al-Khelaïfi, president van Paris Saint-Germain, staat aan het hoofd van de ECA. Bij de Globe Soccer Awards worden naast de titels 'beste club' en 'beste jonge speler' ook die van 'beste speler wereldwijd' en 'beste coach' uitgedeeld. Ook wordt er een beste speelster en club bij de vrouwen verkozen.

Ajax en Feyenoord doen dus mee in de categorie 'beste mannenclub van 2022'. De Amsterdammers maken kans vanwege het landskampioenschap van afgelopen seizoen, terwijl Feyenoord op de nominatie staat vanwege het behalen van de Conference League-finale. Naast topclubs als Real Madrid, Bayern München en Manchester City maken ook bijvoorbeeld Eintracht Frankfurt en het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst kans op de prijs vanwege hun Europese succes. Het Saoedi-Arabische Al Hilal gaat overigens momenteel aan kop met 42,5 procent van de stemmen. Het staat iedereen vrij om een stem uit te brengen.

De namen in de categorieën lijken sterk op die van bij de awardshow van France Football eerder deze week. Zo gaat Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema aan kop in de categorie 'beste speler', waar ook Sébastien Haller kans maakt. Lionel Messi behoort daar in tegenstelling tot de Gouden Bal-verkiezing wél tot de genomineerden. Arne Slot prijkt op het lijstje namen in de categorie 'beste coach', terwijl Gravenberch te vinden is in het rijtje kanshebbers op de titel Power Horse Emerging Player of the Year. Gavi won afgelopen maandag de vergelijkbare Kopa Trophy, maar in de awards van de ECA gaat Real Madrid-middenvelder Federico Valverde aan kop. Naast Gravenberch en Slot maakt er overigens nóg een Nederlander kans op een Globe Soccer-award: Joris Sebregets (@akkamist op Instagram) kan verkozen worden tot beste voetbalinfluencer op sociale media.