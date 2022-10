Valentijn Driessen: ‘Na Napoli - Ajax ging ook daar de vlag halfstok’

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 11:04 • Laatste update: 11:08

De aanstaande uitschakeling van Ajax in de Champions League betekent ook voor RTL heel slecht nieuws, stelt Valentijn Driessen in zijn column. De zender heeft sinds medio vorig jaar de beschikking over de uitzendrechten van het miljardenbal, maar ziet na de winter zeer waarschijnlijk geen enkele Nederlandse club actief zijn in het grootste Europese clubtoernooi. Een hard gelag, daar concurrent Talpa er met Ajax juist een publiekstrekker bij krijgt.

Door de vroegtijdige uitschakeling van PSV - de Eindhovenaren strandden in de voorronde - is RTL dit seizoen qua kijkcijfers voor een groot gedeelte afhankelijk van Ajax. Duels van de Amsterdammers worden doorgaans goed bekeken. Zo stemden vorige week tijdens Ajax - Napoli 1,5 miljoen kijkers af naar de zender, terwijl de return in Napels gemiddeld 1,3 miljoen kijkers trok. Op de andere Champions League-avond, waarop geen Nederlandse club in actie komt, blijven de kijkcijfers hangen. Zo keken dinsdagavond ruim 500.000 mensen naar Paris Saint-Germain - Benfica.

"RTL heeft in de eerste helft van 2023 weliswaar het beste Europese clubvoetbal, maar dat de Nederlandse voetballiefhebber hier nauwelijks op zit te wachten getuige de matige kijkcijfers", aldus Driessen. "Vandaar ging de vlag na Napoli - Ajax halfstok bij RTL. Geen Nederlandse afvaardiging in de Champions League na de winter, waarmee het peperdure contract wat RTL afsloot met de UEFA zich opnieuw niet uitbetaalt. Terwijl directeur Marco Louwerens de vlag bij Talpa in de top hees. Hij krijgt op donderdag zomaar kampioen Ajax in de schoot geworpen als Europa League-deelnemer begin 2023."

Talpa heeft de uitzendrechten van de Europa League en de Conference League, waardoor het op dit moment de wedstrijden van Feyenoord, PSV en AZ uitzendt. De kans is zeer aannemelijk dat zij ook na de winter nog steeds in Europa actief zijn. Feyenoord en AZ zijn koploper in respectievelijk de Europa League en de Conference League, terwijl ook PSV als nummer twee in de groep goede papieren heeft om door te gaan. De kans bestaat dus dat Talpa na de winter vier Nederlandse clubs te bieden heeft op haar zender, waar RTL in dat opzicht met lege handen blijft. "Het kampioenenbal brengt de zender tot dusver zeker niet wat ervan werd verwacht", aldus Driessen.