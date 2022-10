Italiaanse media over dissonant: ‘Speelde de hoofdrol in zijn eigen horrorfilm’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 10:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:58

De nederlaag tegen Napoli betekende een historische domper voor Ajax. Op meerdere vlakken werden records uit de boeken geschoten. De ploeg van Alfred Schreuder was voor de tweede keer in een week tijd niet opgewassen tegen de ploeg van Luciano Spalletti en lijkt na de winter genoegen te moeten nemen met deelname aan de Europa League. Italiaanse media zagen vooral een dominant Napoli.

Nooit eerder incasseerde Ajax zoveel goals tegen één tegenstander in Europa. Napoli wist de defensie van Ajax liefst tien keer te slechten over twee wedstrijden. "Hoe stop je Kvaradona? Die vraag houdt de rechtsbacks in Italië en Europa bezig", schrijft Tutto Napoli over het Georgische toptalent Khvicha Kvaratskhelia. De buitenspeler had het voor de tweede week op rij op de heupen. "In Amsterdam maakte hij Devyne Rensch al gek en in Napels was het de beurt aan Sánchez. De Mexicaan raakte compleet in paniek."

?? Buongiorno a tutti i lettori di https://t.co/00c8BbsmyI!

?? Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali pic.twitter.com/3QdisnjuYM — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 13, 2022

Sánchez krijgt er ook van langs van Tuttomercatoweb. "Als hij terugkeert in zijn hotel, zal hij doodsbang zijn om Kvaratskhelia achter de deur te vinden." Daley Blind was echter de grootste dissonant bij Ajax. De gelegenheidsaanvoerder ging hopeloos in de fout toen hij zich de bal liet afsnoepen door Victor Osimhen bij de 4-2. "De hoofdrolspeler in zijn eigen horrorfilm", luidt de conclusie. Ook de rol van Schreuder blijft niet onbelicht. "Ajax voetbalt leuk, hoor. Maar verdedigend lekt het team aan alle kanten. De trainer zou meer aandacht moeten besteden aan de balans."

Dat het een historisch slechte avond was, blijkt wel uit de cijfers. De laatste keer dat de Amsterdammers drie van de eerste vier groepswedstrijden verloren, was in het seizoen 2004/05. Het gebeurde bovendien al acht jaar niet dat Ajax drie CL-duels op rij verloor. "De ploeg van Alfred Schreuder incasseert tien doelpunten in twee wedstrijden. Het is de verdienste van Napoli, maar er werd meer verwacht van Ajax, dat altijd voorop heeft gelopen met zijn Nederlandse voetbalschool", schrijft Il Corriere dello Sport. "Het leger van trainer Spalletti is een machine van doelpunten en amusement, die blijft verbazen.''