Bergwijn ontkent rol teamgenoot in vormdip: ‘Daar heeft het niks mee te maken’

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 21:20 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:30

Steven Bergwijn denkt dat zijn mindere vorm niks te maken heeft met de entree van Mohammed Kudus in het elftal van Ajax. Dat zei de 25-jarige buitenspeler op de persconferentie van Ajax in aanloop naar het Champions League-duel met Napoli van woensdagavond. Gesuggereerd werd dat Bergwijn misschien een mindere klik heeft met Kudus in vergelijking met Brian Brobbey, maar dat ontkent de Amsterdammer.

“Ik weet niet wat er aan de hand is”, beantwoordde Bergwijn een vraag over zijn mindere vorm. “Dat hoort bij het voetbal. Het is niet altijd een stijgende lijn. Iedereen heeft betere en mindere fases. Ik train elke dag hard, het komt vanzelf wel weer goed." Op een latere vraag of de vormdip van Bergwijn misschien samenhangt met de komst van Kudus in plaats van Brobbey in de Amsterdamse basiself, antwoordde Bergwijn: “Zeker niet. Het loopt gewoon niet zoals in het begin van het seizoen, het gaat met pieken en dalen. Dat heeft niets met andere spelers te maken. Ik heb met iedereen een klik. Het heeft niets met Mo of Brobbey te maken. Dit hoort gewoon bij topsport.”

Vorige week dinsdag ging Ajax in eigen huis hard onderuit tegen Napoli: 1-6. Bergwijn speelde de hele wedstrijd mee, en was onder de indruk van gli Azzurri. “Ik had wel verwacht dat Napoli zo goed zou zijn, als je kijkt naar de namen en de spelers die er zijn. Het is een heel sterk elftal, Napoli heeft het complete plaatje op dit moment.”

Daar sloot trainer Alfred Schreuder zich bij aan. “Als je thuis van Liverpool wint en in de competitie bijna alles wint, dan weet je dat het een goede ploeg is”, aldus de oefenmeester, die vervolgens vooruitblikte op het duel van woensdag. “Qua instelling gaat het hetzelfde als de thuiswedstrijd, maar in detail moeten we dingen anders doen. We willen hier domineren. Als we hoog druk kunnen geven, dan moeten we dat gewoon doen. Maar soms zullen we ook wat lager kunnen staan. Het spelprincipe moet hetzelfde blijven, dat moeten we blijven hanteren. Een nieuw systeem hebben we niet overwogen. We gaan met elf spelers het veld op. Voetballen, aanvallen en verdedigen doe je met z'n allen. Het gaat om de spelprincipes. Of je met drie, vier of vijf achterin speelt, is niet interessant."

Ajax moet het tegen Napoli doen zonder Devyne Rensch, die een lichte liesblessure heeft opgelopen. Volgens Schreuder zal hij ongeveer twee weken afwezig zijn. Een mogelijke vervanger op de rechtsbackpositie is Jorge Sánchez, die juist is hersteld van een blessure. Toch rekent Schreuder er niet op dat de Mexicaan de hele wedstrijd al kan meedoen woensdagavond. “Dat Sánchez negentig minuten speelt, is onwaarschijnlijk. Hij heeft de laatste twee, drie dagen goed mee kunnen trainen. We beslissen morgenochtend wat we gaan doen”, besluit de trainer.