Feyenoorder verzuimt kans te pakken: ‘Een matige middag’

Zondag, 9 oktober 2022 om 17:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:59

Feyenoord wist zondagmiddag dankzij doelpunten van Orkun Kökçü en Dávid Hancho met 2-0 af te rekenen met FC Twente. Santiago Giménez stond in de punt van de aanval bij de Rotterdammers, maar de spits wist ondanks meerdere kansen niet te scoren. Analist Karim El Ahmadi is na afloop bij ESPN kritisch op het optreden van de Mexicaan.

"Spitsen worden niet echt meer afgerekend op hun spel, maar op hun goals", opent de voormalig speler van zowel Feyenoord als Twente. "Dat liet hij vandaag na. Hij kreeg een paar honderd procent kansen en die moet hij gewoon afmaken. Dat gebeurt niet en daar wordt hij op afgerekend. Hij kan terugkijken op een matige middag." Op de vraag van ESPN-presentator Aletha Leidelmeijer of El Ahmadi meer van Giménez had verwacht, antwoordt de oud-middenvelder bevestigend. "De goals die hij voorheen heeft gemaakt waren wel echt spitsengoals, dus ik had wel verwacht dat hij die (kansen, red.) op doel kon krijgen. Dat heeft hij nagelaten."

Giménez maakte zijn basisdebuut voor Feyenoord en had dat kunnen bekronen met minimaal een doelpunt. De aanvaller miste in de eerste helft een één-op-één-kans met Twente-doelman Lars Unnerstall en zag de Duitse doelman als winnaar uit de strijd komen. In de tweede helft kreeg Giménez een vrije schietkans, maar die poging ging hoog over. Ook een kopbal en een nieuwe één-op-één-kans met Unnerstall troffen geen doel. El Ahmadi benadrukt dan ook dat Duitser een puike partij keepte. "Hij deed het fantastisch."

Giménez werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Danilo en trainer Arne Slot kreeg de vraag waarom hij zijn basisspeler niet liet staan. "Dat heeft zeker door ons hoofd gespeeld", geeft Slot aan. "Aan de andere kant hebben we ook een spits op de bank zitten die het in de basis goed gedaan heeft, tegen zijn oude club speelt en het misschien wel heel erg leuk vindt om tegen zijn oude club te spelen. Zo heb je allerlei overwegingen en hebben we voor het laatste gekozen."

Met name in zijn beginperiode in Rotterdam wist Giménez indruk te maken. Zo maakte hij twee treffers in het verloren Europa League-duel bij Lazio (4-2). Ook was hij trefzeker in de daaropvolgende wedstrijden tegen Sparta Rotterdam en Sturm Graz, maar daarna stokte de motor.