Ángel Di María dag na glansrol voor de derde keer slachtoffer van inbraak

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 18:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:52

Ángel Di María is donderdagavond het doelwit geweest van inbrekers, zo schrijft La Repubblica. De Italiaanse krant meldt dat de aanvaller van Juventus gewoon thuis met zijn familie was, toen de inbrekers het huis wisten binnen te komen. Het langsrijden van een politieauto deed de criminelen vluchten, waarna een van de daders kon worden gearresteerd na diens vluchtpoging.

De achtervolging werd beëindigd in de straat vlakbij Luisa del Carretto, waar verschillende getuigen aanschouwden hoe de dader werd gearresteerd. Voor Di María is het zeker niet de eerste keer dat hij en zijn familie slachtoffer zijn van een inbraak. Als speler van Paris Saint-Germain, werd hij tijdens het duel met Nantes in maart 2021 gewisseld toen duidelijk werd dat er in zijn huis was ingebroken. L'Équipe meldde toen dat de groep inbrekers de huizen van zowel Di María als toenmalig ploeggenoot Marquinhos hadden uitgekozen om hun buit in te halen, wetende dat ze allebei weg van huis zouden zijn. Di María zag dat sieraden en horloges ter waarde van een half miljoen euro waren gestolen.

Ook in februari 2015 had de Argentijn te maken met een overval. Toen nog in dienst bij Manchester United, was Di María met zijn familie aan het eten in zijn villa in Cheshire toen er geprobeerd werd hem te overvallen. De daders probeerden zich met behulp van steigerpalen in het huis van Di María te forceren, maar werden uiteindelijk weggejaagd door het geactiveerde alarmsysteem. Di María en zijn familie waren zeer ontdaan door de gebeurtenis en werden door het beveiligingsteam van Man United naar een veilige plek geëscorteerd.

Di María is sinds zijn komst naar Juventus deze zomer een belangrijke speler voor de ploeg van trainer Massimiliano Allegri. Zo wist de 34-jarige buitenspeler woensdag nog drie assists te leveren in de 3-1 overwinning in de Champions League op Maccabi Haifa. Wel kreeg hij in het duel met Monza (1-0 nederlaag) al in de eerste helft een rode kaart te zien na een elleboogstoot bij Armando Izzo. Di María werd voor twee wedstrijden geschorst en gaf zichzelf de schuld van de nederlaag op Monza. Van zijn twee wedstrijden schorsing heeft hij de wedstrijd tegen Bologna al uitgezeten. Ook bij de topper tegen AC Milan op zaterdag zal de 123-voudig international vanaf de zijlijn toe moeten kijken.