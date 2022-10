Tete looft ploeggenoot: ‘Hij deed dingen waarvan ik dacht: hè, hoe kan dat nou?’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 12:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:28

Kenny Tete heeft lovende woorden over voor Aleksandar Mitrovic. De 26-jarige rechtsback speelt nu twee jaar samen met de spits en is diep onder de indruk van de Servische doelpuntenmachine. “Hij werkt er echt keihard voor en ik ben echt trots op hem”, aldus Tete.

De promotie naar de Premier League had Fulham afgelopen seizoen grotendeels te danken aan Mitrovic. De 28-jarige spits scoorde week in, week uit voor the Cottagers en eindigde uiteindelijk op het ongekende aantal van 43 treffers in 44 competitieduels. Mitrovic begon ook uitstekend aan het nieuwe seizoen. Met een dubbelslag was hij begin augustus op Craven Cottage verantwoordelijk voor het eerste puntverlies van Liverpool (2-2) in dit seizoen en na acht Premier League-duels staat hij alweer op zes goals.

Kenny Tete maakte in 2020 de overstap van Olympique Lyon naar Fulham en maakt Mitrovic sindsdien dagelijks mee. De veertienvoudig Oranje-international is dan ook lovend over zijn productieve ploeggenoot. “Vorig seizoen was hij ook al abnormaal”, zegt Tete tegenover Viaplay. “Toen deed hij dingen waarvan je dacht: hè, hoe kan dat nou? Die jaargang kreeg hij misschien nog niet het respect, maar nu wordt hij heel erg gewaardeerd. Dat is heel erg belangrijk voor elke speler. Hij heeft een bepaalde focus. Je ziet hem bezig in het krachthonk en dan denk je: ja, man. Dan gaat hij ook echt volle bak. Hij werkt er echt keihard voor. Ik ben echt trots op hem.”

Mitrovic bereikte tijdens de afgelopen interlandperiode nog een bijzondere mijlpaal in het shirt van Servië. De spits maakte tegen Noorwegen (0-2) zijn vijftigste interlanddoelpunt in zijn 76ste interland. Daar had hij aanmerkelijk minder duels voor nodig dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler van Paris Saint-Germain deed er 107 interlands over om vijftig keer te scoren voor la Albiceleste, terwijl Ronaldo hier zelfs 114 interlands voor nodig had in het shirt van Portugal.