Arne Slot: ‘Er is maar één reden waarom we teleurgesteld mogen zijn’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 00:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:22

Arne Slot prijst zich na het 2-2 gelijkspel in de Europa League bij FC Midtjylland gelukkig. De oefenmeester van Feyenoord stelt voor de camera van Veronica dat de Rotterdammers, ondanks een 0-2 voorsprong, geen recht hadden op de overwinning. Slot zag zijn ploeg door doelpunten van Sebastian Szymanski en Orkun Kökçü op voorsprong komen, maar tot echt grote teleurstelling heeft het weggeven van die marge bij de realistische Slot niet geleid.

Slot zegt 'niet zo'n sterk gevoel' als de verslaggever te hebben dat Feyenoord de wedstrijd alsnog over de streep zou trekken. "Ik denk dat we de hele wedstrijd minder zijn geweest dan Midtjylland. Dat het een geschenk was dat wij bij rust 0-2 voor staan, maar dat het geen uitgemaakte zaak was dat we 'm zouden winnen. Want ook in de tweede helft waren wij de mindere en zijn we misschien nog wel goed weggekomen met 2-2. Alleen, als je 0-2 voor hebt gestaan, voel je daar wel een bepaalde teleurstelling. Als je heel eerlijk de wedstrijd analyseert denk ik dat wij de meest gelukkige zijn met de 2-2."

De trainer geeft aan dat het mindere spel van de Rotterdammers één van de redenen was dat het minder liep. "En anderzijds de weerstand. Het is duidelijk dat we in dit soort wedstijden nog wel een weg te gaan hebben als het gaat om zuiverheid aan de bal. En het andere onderdeel, wat ons vorig jaar heel goed maakte en waar nu nog wel stappen in moeten maken, is het tempo wat wij in drukzetten aan de tegenstander kunnen opleggen. Het is niet voldoende om te voorkomen dat zij aan het voetballen komen. Wat ik al zei, ik denk dat Midtjylland voor het overgrote deel van de wedstrijd de sterkste ploeg was."

Slot vindt dan ook dat Feyenoord niet mag klagen na het bepaalde punt in Denemarken. "De enige reden waarom je teleurgesteld bent, is omdat je 0-2 voor hebt gestaan. En dat is ook echt de enige reden. Kijkend naar het spelbeeld en de krachtsverhoudingen, denk ik dat wij gelukkig mogen zijn met 2-2." Door het gelijkspel is er in Groep F nog helemaal niets beslist. Naast Feyenoord hebben ook Midtjylland, Lazio en Sturm Graz vier punten.