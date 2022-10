PSV ziet Arsenal mede door sublieme assist van Jesus koploper worden

Donderdag, 6 oktober 2022 om 22:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:27

Arsenal heeft in het eigen Emirates Stadium zonder al teveel moeite afgerekend met FK Bodø/Glimt. The Gunners wonnen met 3-0 dankzij doelpunten van Eddie Nketiah, Rob Holding en Fábio Vieira. Door de overwinning gaat Arsenal met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in Groep A van de Europa League, waarin PSV na de 1-5 overwinning op FC Zürich tweede staat.

Arsenal begon met de nodige wijzigingen aan het duel met de Noren. Zo begonnen vaste krachten als Thomas Partey, Gabriel Jesus en Bukayo Saka op de bank. Ook Martin Ødegaard werd gespaard, waardoor de Noor de wedstrijd tegen zijn landgenoten grotendeels aan zich voorbij zag gaan. Toch stelde trainer Mikel Arteta met Gabriel Martinelli, Kieran Tierney, Granit Xhaka en Nketiah nog de nodige routine op. Aan de kant van de Noren viel op dat Ola Solbakken op de bank zat. De spits was lang geblesseerd, maar keerde medio september terug in de ploeg van trainer Kjetil Knutsen.

Nadat Vieira in de negende minuut vlak voor het Noorse doel de lat raakte, leek Tierney een klein kwartier later wel voor de openingstreffer te zorgen. De Schot stond vogelvrij aan de linkerkant van het veld, ontving de bal van Martinelli en pegelde de bal op de paal. Tot opluchting van de linksback was Nketiah het meest attent op de rebound: 1-0. Amper vijf minuten later was het alweer 2-0. Een scherpe voorzet van Vieira belandde op het hoofd van Holding, die de bal fraai naar de korte hoek stuurde. De centrale verdediger stond daar nog, nadat een hoekschop even daarvoor niets opleverde. Een vrije trap van Xhaka had tien minuten voor rust een redding nodig van Nikita Haikin.

Na rust moest de Russische doelman zich wederom onderscheiden op een poging van Xhaka. De Zwitser kreeg de bal voor zijn voeten, nadat de verdediging van de Noren de bal niet goed weg kreeg. Het schot richting de lange hoek werd echter knap gepakt. Na een klein uur spelen besloot Arteta om zijn supporters te trakteren met de invalbeurten van Jesus, Ødegaard en Saka. Ook Ben White kwam in het veld, die daarmee zijn Europese debuut voor Arsenal maakte. Nketiah had in de slotfase zijn tweede van de avond moeten maken, maar oog in oog met Haikin schoot de Engelsman over. Reiss Nelson kreeg nog tien minuten speeltijd en de oud-Feyenoorder zag hoe Vieira, na een sublieme dribbel van Jesus, de bal in de kruising schoot: 3-0.