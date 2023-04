Arsenal-fans witheet na beschamende knipoog Holding: ‘Dit verzin je niet!’

Supporters van Arsenal zijn woedend op Rob Holding. De 27-jarige centrumverdediger tekende woensdagavond de eretreffer aan namens the Gunners tijdens een pijnlijke nederlaag op bezoek bij titelconcurrent Manchester City. Holding was in de slotfase verantwoordelijk voor de 3-1 en leek zijn doelpunt te vieren middels een knipoog, hetgeen niet in goede aarde is gevallen bij de fans.

Arsenal ging in het Etihad Stadium uiteindelijk met 4-1 onderuit tegen een oppermachtig Manchester City. De ploeg van Mikel Arteta kwam er totaal niet aan te pas en moest toezien hoe the Citizens een belangrijke stap richting de volgende landstitel in de Premier League wisten te zetten. Holding, die er niet in slaagde Erling Braut Haaland in bedwang te houden, zorgde in de 86e minuut voor een eretreffer en haalde zich vervolgens de woede van de Arsenal-supporters op de hals.

De verdediger knipoogde nadat hij had gescoord, waarop hij op sociale media volledig werd afgemaakt. “Rob Holding met een schaamteloze knipoog na het scoren van een eretreffer, ondanks dat hij de hele avond tureluur is gespeeld en ons de beslissing in de titelrace kostte. Je kunt dit echt niet verzinnen!”, schreef een Twitter-gebruiker. “Holding werd afgeslacht door Haaland, hij werd keer op keer uitgespeeld en heeft het lef om te knipogen nadat hij de 3-1 maakte. En wij doen mee om de titel met deze clown. Wat een domme voetballer”, schreef een ander.

Holding kwam dit seizoen tot nog toe tot vijftien optredens in de Premier League. De mandekker geldt in de laatste weken van het seizoen als directe vervanger van William Saliba, die halverwege maart in het verloren Europa League-duel met Sporting Portugal (1-2) een rugblessure opliep. Met Holding in de basis wist Arsenal de laatste vier competitieduels geen winstpartij te boeken. Na remises tegen Liverpool (2-2), Arsenal (2-2) en West Ham United (3-3), gingen de Londenaren woensdag dus hard onderuit tegen City.

