Nagelsmann heeft goed nieuws voor Nederlanders en Mazraoui

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 18:09 • Laatste update: 18:58

Julian Nagelsmann heeft dinsdagavond basisplekken ingeruimd voor alle voormalig Ajacieden in het Champions League-duel met Viktoria Plzen. Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch mogen het vanaf de eerste minuut laten zien. Vooral voor laatstgenoemde is de basisplek een welkome opsteker. Gravenberch stond dit seizoen alleen in de bekerwedstrijd tegen Viktoria Köln aan de aftrap. Het duel met Plzen begint om 18.45 uur.

In tegenstelling tot de vorige Champions League wedstrijd, die in eigen huis met 2-0 gewonnen werd van Barcelona, staan Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer, Lucas Hernández en Thomas Müller hun plaats af. Mazraoui start als rechtsback naast De Ligt, Gravenberch vormt een blok op het middenveld met Leon Goretzka. Als voorste vier beginnen Leroy Sané, Serge Gnabry, Sadio Mané en Jamal Musiala.

Voor Gravenberch moet de basisplaats een flinke steun in de rug zijn. De middenvelder stond dit seizoen pas één keer aan de aftrap van een officiële wedstrijd en moest het verder met invalbeurten doen. De Ligt lijkt zijn plek in het hart van de defensie te hebben veroverd, terwijl ook Mazraoui geregeld op speelminuten kan rekenen. Bayern gaat met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in Groep C. Plzen is de hekkensluiter en wacht nog altijd op de eerste punten.

Opstelling Bayern München: Neuer; Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Gravenberch, Sané; Musiala, Mané, Gnabry