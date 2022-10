Dortmund komt uit bij Ajax in de zoektocht naar vervanger voor Moukoko

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 17:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:53

Borussia Dortmund heeft zijn oog laten vallen op Mohammed Kudus, meldt BILD. De middenvelder annex aanvaller van Ajax moet als opvolger dienen van Youssoufa Moukoko. Het zeventienjarige talent weigert nog altijd zijn tot volgend jaar lopende contract te verlengen, waardoor BVB zich genoodzaakt voelt voor te sorteren op een vertrek. Volgens de boulevardkrant hengelen ook Everton en Tottenham Hotspur naar de diensten van Kudus.

Het contract van Moukoko loopt na dit seizoen af en tot op heden is deze nog niet verlengd. De salariseisen van het toptalent zouden te gortig zijn voor de club. Dortmund wil de basissalarissen de komende jaren terugschroeven, maar Moukoko wil juist meer gaan verdienen. De club heeft de intentie om te verlengen, want ze willen hem niet gratis de deur uit laten gaan. Volgens BILD zou de spits zo’n zes miljoen euro per jaar willen verdienen. Dortmund wil echter niet verder gaan dan ruim drie miljoen euro, evenveel als de twee jaar oudere Jude Bellingham.

Mocht het daadwerkelijk tot een breuk komen, dan wordt Kudus gezien als belangrijk target om Moukoko te vervangen. De Ghanees is bezig aan een sterke fase bij Ajax en wist onder meer indruk te maken in de Champions League tegen Rangers FC en Liverpool. Kudus begon als reservespeler aan het seizoen, maar liet in september zien uitstekend uit de voeten te kunnen als centrumspits met doelpunten tegen bovengenoemde clubs en SC Cambuur, sc Heerenveen en AZ. Ook was hij trefzeker in de verloren Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5).

Als belangrijke troef noemt BILD Otto Addo. De voormalig speler van Dortmund is interim-bondscoach van Ghana en kent Kudus door en door. Addo werd met Dortmund landskampioen in 2002 en zou een belangrijke stem kunnen hebben in de toekomstplannen van de Ajacied. De talententrainer van BVB neemt deze winter voor het eerst sinds 2014 met Ghana deel aan een WK en lijkt daarbij een rol te hebben weggelegd voor Kudus. De technicus van Ajax maakte tijdens de afgelopen interlandbreak de negentig minuten vol tegen Nicaragua en deed ook tegen Brazilië nagenoeg de hele wedstrijd mee.