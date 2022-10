Rode kaart deert talenten van Ajax niet: eclatante zege op Napoli

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 16:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:04

Ajax Onder 18 heeft dinsdagmiddag zijn tweede overwinning geboekt in de Youth League. Het elftal van trainer Frank Peereboom was op De Toekomst met 5-1 te sterk voor Napoli door doelpunten van Gabriel Misehouy, Jeppe Kjaer, Stanis Idumbo-Muzambo (tweemaal) en Jaydon Banel. Leonardo Rossi deed namens de bezoekers iets terug, terwijl Ajax-doelman Sten Kremers rood zag. De Amsterdammers revancheerde zich met de zege van de 4-0 nederlaag tegen Liverpool drie weken geleden en staan nu op zes punten uit drie wedstrijden.

Peereboom startte onder meer met Mateja Milovanovic, Olivier Aertssen en Gabriel Misehouy. De thuisploeg begon sterk aan het duel en zorgde in de beginfase voor een overwicht. Na acht minuten spelen opende de thuisploeg de score via Misehouy. De aanvallende middenvelder werd vrijgelaten in de zestien en rondde af na voorbereidend werk van Jorrel Hato. Vijf minuten na de openingstreffer was het opnieuw raak voor Ajax. Ditmaal kwam de assist van de voet van Idumbo-Muzambo, waarna het voor Kjaer een koud kunstje was om af te ronden bij de tweede paal.

Ajax was in de eerste helft de veel betere ploeg en verzuimde de marge voor rust uit te bouwen. Idumbo-Muzambo zag zijn poging na ruim een kwartier spelen over het doel gaan, terwijl ook Misehouy ongelukkig was in de afronding. Het eerste gevaar van de bezoekers kwam na een klein halfuur spelen van de voet van Alessandro Spavone. De middenvelder zag zijn schot geblokt worden. Het bleek slechts uitstel voor Ajax, daar de bezoekers niet veel later alsnog trefzeker waren. Doelman Kremers trok aan de noodrem, kreeg rood en zag Napoli de strafschop benutten: 2-1.

Heel lang konden de Italianen niet genieten van de aansluitingstreffer. Nog voor rust tilde Idumbo-Muzambo de marge weer naar twee. Op aangeven van Misehouy vond hij op fraaie wijze de rechterbovenhoek. Na rust probeerde Napoli het wel met een man meer, maar weerden de talenten van Ajax zich kranig. Een kwartier voor tijd wist de ploeg van Peereboom zelfs een vierde treffer te produceren. Opnieuw werd Idumbo-Muzambo gevonden en opnieuw was het raak met een diagonaal schot. Een ongelukkige landing maakte het wel meteen tot het laatste wapenfeit voor de uitblinker. Banel zorgde vanaf de stip voor het slotakkoord: 5-1.

Basisopstelling Ajax Onder 18: Kremers; Hato, Milovanovic, Aertssen, Jermoumi; Vos, Misehouy, Agougil; Idumbo-Muzambo, Banel, Kjaer