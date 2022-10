Klopp verwijst naar Ronaldo en Messi in de zoektocht naar verklaring

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 11:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:18

Volgens Jürgen Klopp is het een kwestie van tijd voordat Liverpool zijn oude vorm gaat hervinden. The Reds kwamen in hun laatste vier officiële wedstrijden slechts één keer tot een overwinning, maar dat is geen reden voor de Duitser om in paniek te raken. Volgens Klopp zijn zelfs Lionel Messi en Cristiano Ronaldo niet immuun voor een gebrek aan zelfvertrouwen, zo zei hij tijdens de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Rangers FC.

De teleurstellende seizoensstart van Liverpool kreeg afgelopen weekend een vervolg, toen in eigen huis niet gewonnen kon worden van Brighton and Hove Albion. De ploeg van Klopp boog een 0-2 achterstand om in een voorsprong, maar moest uiteindelijk toch twee punten inleveren nadat Leandro Trossard zijn hattrick completeerde. Volgens Klopp was de puntendeling te wijten aan het broze zelfvertrouwen dat zijn ploeg op dit moment heeft. Geen schande, meent de keuzeheer, daar het zelfs de groten der aarde overkomt.

De Duitse manager noemde Ronaldo's aanhoudende malaise bij Manchester United en de problemen waar Messi mee te maken had tijdens zijn eerste jaar bij Paris Saint-Germain als bewijs van wat er kan gebeuren als het zelfvertrouwen daalt. "Denk je dat Ronaldo op dit moment blaakt van het zelfvertrouwen? Hij was jarenlang de beste speler ter wereld en nu gaat het niet zoals hij wil. Dit overkomt ons allemaal. Lionel Messi vorig seizoen: hetzelfde verhaal. Je moet een stap voorwaarts zetten en dan keert je vertrouwen terug. In individuele sporten kun je jezelf erdoorheen vechten. In teamsporten moet je het samen doen. Dat is soms moeilijker."

Een van de spelers die nog niet uit de verf komt op Anfield is Darwin Núnez. De Uruguayaan werd met veel bombarie binnengehaald, maar wist tot dusver slechts twee keer te scoren. "We hebben gisteren een lang gesprek met hem gevoerd via Pep (Pepijn Lijnders, red.), want mijn Portugees is nog niet beter geworden", aldus Klopp. "We hebben hem aangegeven dat we niet in paniek raken. Het is ook belangrijk dat hij zich geen zorgen gaat maken. Hij stond dit weekend niet in de basis vanwege hamstringklachten." Núnez kwam tegen Brighton in de slotminuut binnen de lijnen voor Thiago Alcántara.