Napoli-ster ontbreekt in ArenA; Arveladze onthult mislukte Ajax-transfer

Maandag, 3 oktober 2022 om 21:17 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:24

Ajax hoeft dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA geen rekening te houden met Napoli-sterspeler Victor Osimhen. De 23-jarige spits, die vorig seizoen achttien keer scoorde in 32 wedstrijden, is niet op tijd hersteld van zijn hamstringblessure en is maandag dus ook niet met zijn ploeg meegereisd naar Amsterdam. De Nigeriaan viel in het thuisduel tegen Liverpool (4-1) geblesseerd uit en moet sindsdien toekijken.

De kans is groot dat Napoli-trainer Luciano Spalletti de afwezigheid van zijn spits gaat opvangen met Giacomo Raspadori. De 22-jarige Italiaan geniet sinds de blessure van Osimhen de voorkeur boven concurrent Giovanni Simeone, maar kon dit seizoen tot dusver pas twee keer scoren in negen wedstrijden. Spalletti verwacht dinsdagavond een moeilijke wedstrijd tegen Ajax, zo gaf de trainer maandag aan op de persconferentie. “Als team lijken we veel op elkaar. We bouwen allebei graag op en spelen combinatievoetbal."

"Ajax heeft ook een alternatief met de lange bal, waarbij spelers met fysieke impact kunnen worden bereikt”, zegt de Italiaan. Napoli moet daar een oplossing voor zien te vinden, geeft de oefenmeester aan. Spalletti kijkt uit naar dinsdagavond. “Het is een wedstrijd in een prachtig stadion tegen een fantastische club. We kunnen alleen maar groeien door zulke wedstrijden te spelen. Als we onze topvorm halen, kunnen deze twee wedstrijden tegen Ajax beslissend zijn.” De trainer stipt een klein voordeel voor de Amsterdammers aan. “Deze tegenstander heeft jonge en sterke spelers met misschien wat meer Champions League-ervaring dan wij.”

Khvicha Kvaratskhelia

De Georgiër Shota Arveladze, die tussen 1997 en 2001 maar liefst 72 keer scoorde in 125 wedstrijden voor Ajax en ook een verleden heeft bij AZ, waarschuwt de Amsterdammers in De Telegraaf voor zijn landgenoot Khvicha Kvaratskhelia. Arveladze geeft zelfs aan dat de aanvaller van Napoli in de afgelopen winterse transferwindow werd aangeboden bij Ajax. “Maar de tijd was te kort en de prijs van vijftien miljoen euro te hoog. Ajax wilde negen tot twaalf miljoen euro betalen. Uiteindelijk kocht Napoli hem voor tien miljoen euro. Zo gaat dat soms.”

De oud-speler van Ajax en AZ is lovend over Kvaratskhelia. “De klasse druipt er bij Khvicha van af. Hij is groot, sterk, tweebenig en heel compleet. Het bijzondere vind ik dat hij goed is in de kleine én grote ruimte. Natuurlijk gaat er weleens iets mis, maar al zijn beslissingen in het veld zijn goed. Ik kan me geen foute keuze herinneren. Kvaratskhelia leest het spel, hij is een killer. Hij komt aan de bal en vermoordt.”