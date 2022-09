‘Waar is Lens?’: Franse media tasten in het duister over Oranje-international

Vrijdag, 30 september 2022 om 19:57 • Tom Rofekamp

Het was een van de opmerkelijkere transfers van deze zomer: de overstap van Jeremain Lens naar Franse derdeklasser FC Versailles. Die is tot nu toe geen doorslaand succes gebleken. Lens speelde vooralsnog slechts 21 minuten voor zijn nieuwe club en lijkt voor onbepaalde tijd afwezig, waardoor Le Parisien zich vrijdag geroepen voelde om de vraag te stellen: 'Waar is Lens?'

Eind juli werd duidelijk dat de 34-voudig Oranje-international Besiktas transfervrij in zou ruilen voor Versailles. De club promoveerde pas afgelopen seizoen naar het derde niveau van Frankrijk en wil direct doorstomen naar de Ligue 2; ambities die Lens als muziek in de oren klonken. Tijdens de derde speelronde van het seizoen maakte de vleugelspits zijn debuut voor zijn nieuwe club. Hij mocht twintig minuten voor tijd invallen in het met 2-0 gewonnen thuisduel tegen Bourg-en-Bresse.

Bij een scoringskans plantte Lens zijn hiel echter in de grond, waarna hij geblesseerd van het veld moest. Sindsdien is hij niet meer teruggekeerd in de selectie van Versailles. Volgens Le Parisien kampt de ex-speler van onder meer PSV, AZ en NEC met een enkelblessure. "Degene die 75 Europese wedstrijden heeft gespeeld en viermaal meedeed bij het Oranje dat derde werd op het WK 2014; het is niet duidelijk hoelang hij nog uit de roulatie is. Versailles kan zijn ervaring goed gebruiken gegeven de torenhoge ambities", aldus de krant.

Le Parisien weet wel dat Lens binnenkwam bij Versailles met vijftien kilo overgewicht, waar hij inmiddels de helft al van kwijt zou zijn. Dat heeft waarschijnlijk een hoop te maken met de benarde situatie waarin de 34-jarige aanvaller afgelopen seizoen verkeerde bij Besiktas. Hij speelde namelijk geen enkele wedstrijd voor de Turkse grootmacht. Bij Versailles hoopt Lens het plezier weer te hervinden. Zijn team haalt in ieder geval plezier uit Lens, naar het schijnt: de Amsterdammer zou goed in de groep liggen vanwege zijn humor en gebrek aan sterallures.