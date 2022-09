Jeugdexponent kritisch op handelwijze Feyenoord: ‘Meer empathie verwacht’

Vrijdag, 30 september 2022 om 17:20 • Wessel Antes • Laatste update: 18:45

Dylan Vente baalt van de manier waarop hij vorig jaar is vertrokken bij Feyenoord, zo zegt hij in een uitgebreid interview met Voetbal International. De 23-jarige spits is bij Roda JC inmiddels zeer regelmatig op het scoreformulier te vinden, maar heeft een vervelende nasmaak overgehouden aan zijn vertrek uit De Kuip.

Vente speelde lang in de jeugd bij Feyenoord en brak uiteindelijk door. Om die reden had de geboren Rotterdammer meer verwacht toen hij de club moest verlaten. “Ik heb dertien jaar bij Feyenoord gespeeld, kwam er als E'tje binnen. Over het algemeen heb ik daar een mooie tijd gehad, maar ik heb niet behaald wat ik wilde behalen”, aldus Vente. “Toch had ik iets meer empathie verwacht van de mensen binnen de club. Het was gewoon: Dylan vertrekt, punt. Even dacht ik: Dertien jaar lang plezier, dat maakt dus geen reet meer uit.”

Vente vindt dat jeugdspelers netter uitgezwaaid kunnen worden. “Nu pakte ik mijn spullen en was ik weg. Dat zorgde toch voor een klotegevoel. Ik wist niet beter dan dat ik bij Feyenoord speelde. Ik groeide op bij de club waar mijn vader heel lang supporter van is geweest. Stuur desnoods een bloemetje. Kijk, ik weet ook wel dat ik niet goed genoeg was, maar ik kreeg er niet echt een warm gevoel bij. De voetbalwereld is hard, dat leer je door de jaren heen wel.”

In totaal speelde Vente 33 wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord, waarin hij goed was voor zeven treffers en zes assists. In Rotterdam won hij twee keer de Johan Cruijff Schaal en één keer de TOTO KNVB Beker. Bij Roda staat Vente inmiddels al op 67 officiële wedstrijden. De huidig topscorer van de Keuken Kampioen Divisie (acht doelpunten) staat inmiddels op 38 doelpunten en twaalf assists voor Roda. Vrijdagavond speelt de club uit Kerkrade om 20.00 uur de uitwedstrijd tegen Almere City.