Henderson-video zorgt voor hilariteit: buitenlandse club drijft de spot met Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor het Schotse Hibernian FC. De club van Dylan Vente steekt de draak met de aankondigingsvideo van Jordan Henderson bij Ajax.

Ajax presenteerde Henderson afgelopen donderdag vol trots middels een gelikte video. Het rugnummer van de 33-jarige controleur was daarbij onderwerp van gesprek, aangezien Henderson in het verleden altijd met 14 op de rug speelde.

Jordan, welcome to Ajax ??? pic.twitter.com/nAZhQACt5E — AFC Ajax (@AFCAjax) January 18, 2024

Bij Ajax is dat niet mogelijk, daar de Amsterdammers het rugnummer in 2007 heilig hebben verklaard. De recordkampioen deed het rugnummer als eerbetoon aan Johan Cruijff voor eeuwig in de ban. “Hij droeg nummer 14, maar dat zal niet gebeuren hier”, viel te horen in de Engelstalige aankondigingsvideo van Henderson.

Emiliano, welcome to Hibs ?????? pic.twitter.com/htoj0LAfqj — Hibernian Football Club (@HibernianFC) January 22, 2024

Ook in Schotland heeft men de hoogdravende video gezien, zo blijkt uit een parodie van Hibernian. De nummer zes van de Scottish Premiership presenteerde deze week AFC Bournemouth-huurling Emiliano Marcondes met eenzelfde soort video. “Hij heeft 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 34, 91 gedragen, maar hier zal hij dat niet doen”, klinkt het in de parodie. Marcondes gaat bij Hibernian spelen met rugnummer 20.

