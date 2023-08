Vente hard onderuit tegen Aston Villa, dat na lang wachten weer Europees speelt

Woensdag, 23 augustus 2023 om 20:38 • Wessel Antes • Laatste update: 20:43

Aston Villa had woensdagavond geen kind aan Hibernian in de kwalificatie voor de Conference League: 0-5. Daardoor is de ambitieuze Premier League-club hard op weg om de eerste Europese deelname sinds 2010 succesvol te maken. Destijds werd Villa in de play-offs voor de Europa League uitgeschakeld door Rapid Wien. De laatste keer dat de Engelse club zich kwalificeerde voor een groepsfase dateert zelfs van 2008. Na het heenduel met Dylan Ventes Hibernian is deelname aan de groepsfase van de Conference League in zicht. In Schotland waren Ollie Watkins (3x), Leon Bailey en Douglas Luiz verantwoordelijk voor de Engelse treffers.

Bij de thuisploeg stond Rotterdammer Dylan Vente aan de aftrap. Hibernian nam de 24-jarige spits afgelopen zomer voor zo’n 900.000 euro over van Roda JC. In zijn eerste vier wedstrijden voor de Schotse middenmoter was Vente goed voor twee doelpunten en één assist, maar tegen the Villans kwam hij woensdagavond niet tot scoren. Villa-manager Unai Emery liet onder meer zomeraanwinsten Moussa Diaby en Pau Torres starten in Edinburgh. Youri Tielemans moest op Easter Road genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Nicolò Zaniolo nog ontbrak in de wedstrijdselectie van de Premier League-club.

Snel werd duidelijk dat Villa het tweeluik in het heenduel al wilde beslissen. In de zeventiende minuut was het Watkins die op aangeven van Lucas Digne de openingstreffer tegen de touwen kopte: 0-1. Een kwartier later herhaalde de Engelse spits dat kunstje, nadat Diego Carlos een hoekschop wist te verlengen. Watkins mocht vervolgens vrij binnenknikken: 0-2. Nog voor rust kwam ook de derde Engelse treffer op het scorebord te staan. Digne leverde de bal panklaar af bij Bailey, die de derde kopgoal van de avond verzorgde: 0-3.

Toch was de honger bij Watkins na rust nog niet gestild. De zevenvoudig Engels-international ging naarstig op zoek naar zijn hattrick, die hij in de 48ste minuut al wist te verzilveren. Op aangeven van Digne, die zo zijn derde assist van de avond noteerde, verschalkte hij doelman David Marshall opnieuw: 0-4. Een strafschop van Douglas Luiz bepaalde de eindstand op 0-5. Hoewel de return in Birmingham nog gespeeld moet worden, kan Villa zich langzaamaan opmaken voor de eerste Europese deelname sinds 2010. Emery, Mister Europa League, moet het dit seizoen echter wel laten zien op een lager niveau dan gewend, in de Conference League.