El Khayati tekent na vertrek bij Willem II voor negende werkgever in loopbaan

Vrijdag, 30 september 2022 om 16:25 • Wessel Antes • Laatste update: 16:50

Nasser El Khayati heeft met Chennaiyin FC een nieuwe werkgever te pakken, zo meldt de club uit India via de officiële kanalen. De creatieve middenvelder heeft zich tot mei 2023 verbonden aan de nummer acht van de Indiase Super League. El Khayati zat zonder club nadat zijn contract bij Willem II in juli afliep.

De 33-jarige Rotterdammer gaat daardoor opnieuw buiten Europa spelen, na zijn lucratieve avontuur bij Qatar SC tussen 2019 en 2020. Daarna keerde El Khayati terug naar Nederland waar hij in de Eredivisie speelde voor ADO Den Haag en Willem II. Bij laatstgenoemde tekende hij in maart van dit jaar een contract, maar kwam hij slecht tot vijftig speelminuten.

El Khayati kende zijn beste seizoen als profvoetballer in Den Haag bij ADO. In het seizoen 2018/19 was hij in 33 wedstrijden goed voor zeventien treffers en twaalf assists. Naast ADO en Willem II was El Khayati in zijn thuisland actief voor FC Den Bosch, NAC Breda en de Kozakken Boys. In Engeland speelde hij voor Burton Albion en Queens Park Rangers.

Via de clubwebsite van Chennaiyin heeft El Khayati gereageerd op zijn nieuwe avontuur. “Ik ben heel blij om voor Chennaiyin te gaan spelen. Ik kan niet wachten om mijn ploeggenoten te leren kennen en te beginnen. Ik heb er vertrouwen in dat we een goed seizoen tegemoet gaan en ik ga mijn best doen.” Het nieuwe seizoen in India start halverwege oktober.