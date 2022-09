Pogba doorbreekt stilzwijgen en reageert op poging tot afpersing van broer

Paul Pogba heeft gereageerd op de chantagekwestie rondom hem en zijn broer Mathias. De ex-speler van Sparta Rotterdam zou samen met een groep jeugdvrienden hebben geprobeerd om Paul miljoenen euro's afhandig te maken. Zo dreigde Mathias om details over het privéleven van zijn jongere broer te openbaren. In gesprek met GQ reageert het slachtoffer kort op de situatie.

Mathias Pogba dreigde via Instagram op 27 augustus voor het eerst om details over de privélevens van Kylian Mbappé, broer Paul en diens zaakwaarnemer Rafaela Pimenta te openbaren. Paul Pogba heeft zich in de afgelopen weken weerhouden van commentaar op de kwestie en gaf aan zijn advocaten aan het werk te hebben gezet. Donderdag reageerde Pogba plotseling in gesprek met GQ kort en cryptisch op de vervelende familiekwestie.

"Ik ben een positief persoon. En misschien houden mensen uiteindelijk van positieve mensen", aldus Pogba, die vervolgens zegt zich te willen focussen op het sportieve gedeelte. De middenvelder van Juventus kwam deze zomer transfervrij over van Manchester United, maar heeft zijn rentree voor la Vecchia Signora vanwege een knieblessure nog niet kunnen maken. Naar verwachting keert de wereldkampioen van 2018 eind oktober terug op het trainingsveld.

Toch gaan veruit de meeste krantenkoppen deze zomer niet over het sportieve gedeelte, maar over de privékwestie. Le Monde openbaarde eerder deze maand een deel van Pauls getuigenis, die de middenvelder tegenover de Franse politie aflegde in zijn afpersingszaak. Pogba zou, terwijl hij onder schot gehouden werd door twee mannen, aan een handlanger beloofd hebben om miljoenen euro's te betalen. Onder meer Mathias Pogba zit al in hechtenis vanwege de zaak. Desondanks zou Paul volgens Le Parisien onder politiebescherming staan. Volgens de verklaring van Pogba zou hij op 19 maart van dit jaar urenlang met een jeugdvriend hebben doorgebracht in Roissy-en-Brie, de gemeente waar hij opgroeide.

Vlak voordat de 91-voudig Frans international wilde terugkeren naar zijn hotel in Parijs, werd hij door andere vrienden uit zijn oude buurt naar een appartement in het nabijgelegen Chanteloup-en-Brie geleid. Daar werd Pogba's telefoon geconfisqueerd, waarop twee zwaarbewapende gemaskerde mannen verschenen. Roushdane K., een van Pogba's oude kennissen, eiste dat de middenvelder van Juventus dertien miljoen euro betaalde, in ruil voor 'bescherming die de twee mannen hem jarenlang zouden hebben gegeven'. Uit angst zou Pogba hebben toegestemd.