Lisandro Martínez krijgt Nederlandse tips om Haaland af te stoppen

Donderdag, 29 september 2022 om 12:06 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:09

Jaap Stam heeft in gesprek met SPORTbible zijn licht laten schijnen over hoe Erling Braut Haaland afgestopt kan worden. Aanstaande zondag staat in het Etihad Stadium de kraker tussen Manchester City en Manchester United op het programma. Met veertien treffers in tien officiële wedstrijden voor the Citizens is de Noor geweldig aan zijn debuutseizoen in Engeland begonnen. Volgens oud-Mancunian Stam is agressief verdedigen en genoeg rugdekking geven essentieel om de spits van het scoren af te houden.

De 22-jarige Haaland kwam deze zomer over van Borussia Dortmund en maakte maar liefst elf doelpunten in zeven Premier League-wedstrijden, waaronder twee hattricks. Man City is dit seizoen in alle competities nog ongeslagen. Zondag neemt de Noor het op tegen Raphaël Varane en Lisandro Martínez, die met United de laatste vier Premier League-wedstrijden wonnen. Stam won drie landstitels op rij op Old Trafford en wordt gezien als een van de beste verdedigers van zijn generatie. Hij heeft Varane en Martínez alvast wat tips gegeven voor zondagmiddag. “Je moet heel agressief zijn. Als jouw ploeg de bal heeft, moet je zo snel mogelijk de helft van Man City opzoeken. Ook moet je ervoor zorgen dat altijd iemand heel strak op Haaland staat om hem uit zijn spel te halen. Als jouw team de bal verliest, mag deze ook absoluut niet bij Haaland terechtkomen.”

Rugdekking is volgens de Rots van Kampen ook essentieel. “Je hebt ook voldoende dekking nodig, want je wil niet in de een-tegen-een met Haaland komen met veel ruimte in de rug. Dan wordt het een heel moeilijke situatie. Negen van de tien keer slaat hij dan toe.” Een van de grote kwaliteiten van de Noor is dat hij er altijd in slaagt op het juiste moment op de juiste plaats te staan, terwijl hij de bal nauwelijks aanraakt tijdens wedstrijden. Vorig seizoen was Kevin De Bruyne met vijftien goals topscorer van Man City. Haaland ligt op schema om dat doelpuntenaantal te verbreken en Stam gelooft dat teams nieuwe tactieken verzinnen om hem te beteugelen.

Een andere optie is volgens Stam een extra middenvelder op te offeren. “Tegenstanders van Man City passen hun defensieve opstelling aan als Haaland speelt, vanwege zijn enorme dreiging. Een optie kan zijn om een middenvelder op hem te zetten." Specifieke afspraken wie de spits moet neutraliseren zijn volgens Stam wel zo handig. “Ik zou persoonlijk als team ‘hoog’ op het veld gaan staan en om de beurt agressief en dicht op hem zitten óf rugdekking geven.” Het Premier League-record van de meeste doelpunten in één seizoen staat momenteel op 34 en is in handen van Andrew Cole, Alan Shearer en Mohamed Salah. In het onwaarschijnlijke geval dat Haaland in zijn huidige tempo blijft scoren, eindigt hij het seizoen 2022/23 op 63 doelpunten.