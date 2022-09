Bananengooier overschaduwt op walgelijke wijze Braziliaanse Samba-avond

Dinsdag, 27 september 2022 om 22:45 • Mart van Mourik

Brazilië heeft zijn door racisme ontsierde uitzwaaiduel op overtuigende wijze gewonnen. Op het Parc des Princes waren de Goddelijke Kanaries met 5-1 te sterk in de vriendschappelijke interland tegen Tunesië. Bij het vieren van zijn treffer kreeg Richarlison in de negentiende speelminuut een banaan toegeworpen vanuit het publiek en het incident werd direct veroordeeld op social media. Volgens GOAL is men op zoek gegaan naar de bananenwerper, maar die is vooralsnog niet geïdentificeerd.

Voorafgaand aan de oefeninterland verschenen de Braziliaanse selectie op het veld met een groot spandoek. “Zonder onze zwarte spelers zouden we geen sterren op ons shirt hebben”, zo luidde de tekst. Bondscoach Tite koos ervoor om met een sterke opstelling aan de aftrap te verschijnen. Onder meer Neymar, Richarlison, Casemiro en Raphinha kregen een basisplek, terwijl Antony genoegen moest nemen met een reserverol. De aanvaller van Manchester United kwam na ruim een uur spelen nog wel binnen de lijnen voor Raphinha.

Na comemoração de Richarlison, foi arremessada uma banana em direção ao jogador da seleção brasileira. @s1_live pic.twitter.com/6zjC4OVZto — Isabelle Costa (@bellexcosta) September 27, 2022

De score werd in Parijs al in de elfde speelminuut geopend. Op aangeven van Casemiro wist Raphinha van dichtbij te scoren: 1-0. Tunesië kwam enkele minuten later al op gelijke hoogte dankzij een rake kopbal van Montassar Talbi, maar de Brazilianen stelde al snel orde op zaken. Nog geen zestig seconden na de gelijkmaker zorgde Richarlison voor de 2-1, al werd dat doelpunt overschaduwd door een racistisch incident. Bij het juichen werd er door supporters een banaan gegooid richting de aanvaller van Tottenham Hotspur, die met een gebaar direct liet blijken daar niet van gediend te zijn. De Braziliaanse voetbalbond kwam na het incident direct met een statement via de officiële kanalen.

Na een half uur spelen kwam Brazilië op 3-1. Na een overtreding van Aissa Laidouni kende arbiter Ruddy Buquet een strafschop toe aan Neymar, die vanaf elf meter geen fout maakte. Nog voor het rustsignaal viel de beslissing in Parijs. Na een fraaie steekpass van Richarlison zorgde Raphinha op koelbloedige wijze voor de 4-1, terwijl Tunisië, vanwege een directe rode kaart voor Dylan Bronn, enkele minuten later met tien man kwam te staan. In het tweede bedrijf nam Brazilië de voet van het gaspedaal en scoorde alleen Pedro nog: 5-1.