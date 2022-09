V/d Looi over geprezen debutant: ‘Heeft het profiel van een Jong Oranje-speler'

Dinsdag, 27 september 2022 om 11:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:45

Xavi Simons heeft een succesvol debuut beleefd als speler van Jong Oranje. De middenvelder annex aanvaller van PSV deed afgelopen vrijdag 85 minuten mee in de met 1-2 gewonnen interland tegen Jong België en kan rekenen op lovende woorden van bondscoach Erwin van de Looi. Toch leed Simons ook enkele keren slordig balverlies en verzuimde hij Jong Oranje in de eerste helft op een ruimere voorsprong te zetten.

Simons werd de voorbije weken door menigeen naar voren geschoven als mogelijke kanshebber om mee te gaan naar het WK in Qatar, maar stond vrijdag pas voor zijn eerste interland als speler van Jong Oranje. In de oefenzege tegen België mocht hij het 85 minuten laten zien, alvorens hij naar de kant ging voor Thijs Dallinga. Van de Looi was tevreden over het optreden van de technicus en zijn houding in de groep.

"Hij beweegt zich makkelijk in de groep en is erg sociaal", concludeert Van de Looi bij de NOS na Simons een week bij de groep te hebben gehad. "Het is gewoon een fijne jongen. Hij heeft eigenlijk echt het profiel van een Jong Oranje-speler. Wij spelen met veel energie, met gewone jongens die hard willen werken, blij zijn om te komen en goed kunnen voetballen. Hij laat alles zien, dus dat is leuk."

Simons zelf blijft kritisch en nuchter. "Presteren bij PSV is voor mij het allerbelangrijkst. Daarna zien we wel wat er gaat gebeuren", aldus de PSV'er. "Ik had in de eerste helft moeten scoren, maar ik ben daarna gewoon doorgegaan en dat ging goed. Ik geniet echt van deze groep. Het zijn allemaal goede gasten met veel potentie. We spelen af en toe op de PlayStation, kletsen wat of spelen tafeltennis. Of ik een tafeltennisser ben? Sowieso. Ik heb alleen nog geen potje gespeeld, dus dat wordt wel tijd, ja."