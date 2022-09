Wilfried Zaha volgt voorbeeld van landgenoten, koopt club en wordt eigenaar

Maandag, 26 september 2022 om 19:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:46

Wilfried Zaha heeft de Ivoriaanse club Espoir Club D’Abengourou gekocht, meldt Sport-ivoire. De aanvaller van Crystal Palace wordt eigenaar van de club, terwijl zijn broer Carin vice-voorzitter wordt. De club komt momenteel uit in de Division d'Honneur, het vierde niveau van Ivoorkust.

Carin Zaha geeft aan blij te zijn met de stap die hij en zijn broer nemen. "We hebben een Onder 19-academie en zullen dit seizoen in de Division d'Honneur spelen. Het doel is natuurlijk om te promoveren, maar eerst willen we onze jongelingen fit laten worden er ervaring laten opdoen." Wilfried Zaha heeft daarnaast ook een eigen liefdadigheidsinstelling opgericht en is ook oprichter van zijn eigen voetbalacademie in Zuid-Londen. De 29-jarige vleugelspeler werd geboren in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan, maar verhuisde al op vierjarige leeftijd naar het Zuid-Engelse Croydon, een voorstad van Londen.

Daar kwam hij in de jeugdopleiding van Crystal Palace terecht, waar hij in 2010 promoveerde naar het eerste elftal. Zaha verdiende in 2013 een transfer naar Manchester United en keerde in 2015 terug bij Palace. Met het kopen van de club volgt Zaha het voorbeeld van een aantal landgenoten die ook actief zijn met voetbalclubs in het West-Afrikaanse land. Zo zijn voormalig Arsenal- en AS Roma-vleugelspeler Gervinho en ex-Bournemouth-aanvaller Max Gradel beide eigenaar van een club in hun land. Daarnaast heeft Barcelona-middenvelder Franck Kessié een trainingscentrum opgericht.

Zaha maakte het afgelopen decennium naam en verdiende naast een transfer naar Man United ook twee caps voor het Engelse nationale elftal. Vanwege gebrek aan perspectief op speeltijd bij the Three Lions besloot hij in 2017 zijn Engelse voetbalnationaliteit te verruilen voor de Ivoriaanse. Voor the Elephants kwam Zaha vooralsnog 28 keer uit, waarin hij vijf keer scoorde. Momenteel bereidt hij zich met het nationale team voor op de vriendschappelijke interland tegen Guinee. Zaha is het seizoen in de Premier League met vier doelpunten uitstekend begonnen.