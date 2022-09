Barça deelt details over blessures van Memphis Depay en Frenkie de Jong

Maandag, 26 september 2022 om 19:07 • Guy Habets

Barcelona is met meer informatie gekomen over de blessures die Memphis Depay en Frenkie de Jong opliepen in het shirt van het Nederlands elftal. Beide spelers kampen met een hamstringblessure, hoewel die van de spelmaker uit Arkel een stuk minder ernstig lijkt. De Catalaanse club durft geen uitspraken te doen over de herstelperiode van zowel Depay als De Jong.

In de uitwedstrijd bij Polen, die Oranje met 0-2 won, werd De Jong uit voorzorg in de rust al gewisseld. Tijdens de tweede helft viel Depay ook uit, toen hij na een duel en een knietje op zijn bovenbeen met een van pijn vertrokken gezicht op het veld lag. Nader onderzoek in Barcelona heeft uitgewezen dat beide spelers te kampen hebben met een hamstringblessure. In het geval van De Jong gaat het om een verrekking, terwijl Depay een blessure aan de 'tweehoofdige dijspier' heeft. De ernst van die laatste kwetsuur blijft onduidelijk.

? COMUNICAT MÈDIC@DeJongFrenkie21 té una elongació al semitendinós de la cuixa esquerra.@Memphis té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra.



?? MÉS INFORMACIÓ: https://t.co/7086gynkNh pic.twitter.com/upnJ4EI4Cz — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 26, 2022

Uitspraken over de afwezigheid van het Nederlandse tweetal en hoe lang dat gaat duren, durft Barcelona niet te doen. Zij stellen dat 'het herstel zal uitwijzen wanneer de spelers weer beschikbaar zijn voor wedstrijden'. De verrekking van De Jong zal waarschijnlijk sneller hersteld zijn dan de blessure van Depay, hoewel het dus niet helemaal duidelijk is wat eraan scheelt bij de aanvaller uit Moordrecht.

Fit worden voor het WK, dat eind november begint, moet haalbaar zijn voor Depay. De Jong gaat dat, ijs en weder dienende, sowieso halen. Louis van Gaal, de bondscoach die met het Nederlands elftal naar Qatar af zal reizen, liet al optekenen dat hij alleen fitte spelers op zal nemen in zijn selectie. De spelersgroep mag uit 26 spelers bestaan en normaal gesproken zullen de twee Oranjeklanten van Barcelona daar deel van uitmaken. Beiden maken ze al jaren deel uit van de selectie.