Zlatan schittert als Romein in teaser van nieuwe Asterix & Obelix-film

Zondag, 25 september 2022 om 18:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:54

Zlatan Ibrahimovic heeft zijn Twitter-volgers zondag een voorproefje gegeven van zijn speelfilmdebuut. De veertigjarige Zweed heeft een kleine rol gekregen in de live-actonfilm Asterix & Obelix: The Middle Kingdom, waarin hij de Romeinse soldaat Caius Antivirus speelt. Daarmee treedt Ibrahimovic in de voetsporen van onder meer Zinédine Zidane, die in 2008 een kort gastoptreden had in Asterix & Obelix op de Olympische Spelen. Zlatans debuut op het witte doek is het overigens niet: in september vorig jaar kwam de biopic I Am Zlatan uit, gebaseerd op zijn autobiografie uit 2011.

Ibrahimovic stak afgelopen februari zijn ambities als acteur al niet onder stoelen of banken. "Ik geloof in alles wat ik doe", zei de routinier in interview met Radio 105. "Hoe ver ik zal komen weet ik niet, maar ik probeer altijd grenzen te verleggen. Waarom zou je normaal zijn als je beter dan dat kan zijn? We zien het wel in de toekomst. Ik ben nieuwsgierig naar bepaalde dingen, bijvoorbeeld acteur worden. Dat is iets wat me adrenaline geeft."