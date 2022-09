Maguire snapt niets van kritiek op zijn persoon: ‘Het is alleen voor de clicks’

Zaterdag, 24 september 2022 om 15:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:21

Harry Maguire stelt dat de media hem bekritiseren omdat ze weten dat verhalen over hem clicks zullen genereren. De aanvoerder van Manchester United zit momenteel in een lastige fase bij the Red Devils. Maguire moet het onder manager Erik ten Hag doorgaans doen met een reserverol, maar begon vrijdagavond wel gewoon in de basis bij Engeland tijdens het verloren Nations League-duel met Italië (1-0).

United betaalde in in 2019 87 miljoen euro aan Leicester City om Maguire over te nemen, maar de 29-jarige centrumverdediger is er sindsdien nog niet in geslaagd om de hoge verwachtingen in te lossen. Maguire werd in de afgelopen drie jaar op Old Trafford veelvuldig bekritiseerd, al was dit volgens hemzelf niet altijd terecht. “Ik concentreer me niet op anderen en wat mensen zeggen. Ik ben aanvoerder van Manchester United, dus dat als mensen een verhaal over mij kunnen maken, wordt het groot nieuws. Dus dat is de reden waarom ze het doen, ze houden van de clicks”, aldus Maguire.

Paul Merson is een van de analisten die Maguire in het verleden bekritiseerde. De voormalig profvoetballer ging recent diep door het stof en bood de 46-voudig international van Engeland persoonlijk zijn excuses aan. Merson zette in 2019 vooral zijn vraagtekens bij de hoge transfersom die the Mancunians aan Leicester betaalden en noemde de transfer een ‘belachelijke’ zet van United. De enige reden dat Maguire er destijds goed uitzag in het nationale elftal van Engeland, was volgens Merson omdat hij in een systeem met drie centrumverdedigers speelde.

“Ik belde Brendan Rodgers (trainer Leicester City, red.) op en zei: 'Kun je me het nummer van Harry Maguire geven?' Ik voelde me er niet goed bij”, onthulde Merson tegenover The Telegraph. “Ik belde Maguire en zei: 'Ik ben het niet eens met de transfersom van tachtig miljoen pond, maar ik had dat niet moeten zeggen, het spijt me’. Ik ging een beetje te ver.”

Maguire lijkt ondanks de hevige kritiek op zijn persoon toch een zekerheidje in de WK-selectie van Engeland. Bondscoach Gareth Soutgate nam het na afloop van de verliespartij tegen Italië voor de verdediger op. “Wat voor reputatie ik ook heb: ik ben bereid die op het spel te zetten. Je moet altijd op je oordeel vertrouwen. Wij vinden Maguire een belangrijke speler. Hij is onze meest dominante centrumverdediger in de lucht. Hij en John Stones zijn ook uitstekend met de bal.”