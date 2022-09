Barça houdt rekening met vertrek van Piqué en heeft opvolger al klaarstaan

Barcelona houdt serieus rekening met een vertrek van Gerard Piqué in de zomer van 2023. De verdediger is grootverdiener in Spotify Camp Nou en daarnaast kan de Spaans international transfervrij weggestuurd worden als hij dit seizoen niet in 35 procent van de wedstrijden in actie komt. Tot dusver kreeg Piqué pas één basisplaats en dus kijkt Barça al verder. Iñigo Martínez is volgens Mundo Deportivo in beeld en er zou al een principeakkoord met hem zijn bereikt.

Piqué stond alleen tegen Cádiz in de basis en fungeerde in de overige zeven officiële wedstrijden van dit seizoen als bankzitter. Een vertrek van de mandekker in de zomer van 2023 lijkt dus een serieuze mogelijkheid, aangezien Piqué een torenhoog salaris verdient en ook nog eens transfervrij weggestuurd kan worden als hij niet genoeg in actie komt. Barcelona houdt zich derhalve vast bezig met zijn opvolging en ziet in Martínez van Athletic Club de perfecte kandidaat.

De linksbenige verdediger wil zijn contract in Bilbao niet verlengen en lijkt na dit seizoen dus gratis op te halen te zijn. In welke staat Martínez dan is, valt echter nog te bezien. Bilbao dreigt met rigoureuze maatregelen als de stopper inderdaad niet door wil in Baskenland en kan ervoor kiezen om hem de rest van het seizoen niet te laten spelen. Als dat het geval is, haalt Barcelona een speler binnen zonder enige wedstrijdritme en kan het even duren voor hij weer fit genoeg is om negentig minuten aan te kunnen.

Ondertussen is Martínez al 31 jaar, maar wordt wel verwacht dat hij nog een paar jaartjes meekan bij Barcelona. De Bask doorliep de jeugdopleiding van Real Sociedad en speelde daar zeven jaar in het eerste elftal, waarna hij in januari 2018 de zeer pikante overstap naar Athletic Club maakte. Daar was de mandekker gedurende vier seizoenen basisspeler, maar dit jaar kwam hij pas twee duels in actie. Dat heeft alles te maken met zijn contractsituatie. Martínez speelde ook al negentien interlands voor Spanje.