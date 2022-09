ED wijst mogelijke interne opvolgers van John de Jong aan bij PSV

Donderdag, 22 september 2022 om 10:28 • Guy Habets

Het Eindhovens Dagblad verwacht dat PSV in eerste instantie intern zal zoeken naar een opvolger voor John de Jong. De technisch directeur vertrok vorige week bij de Eindhovenaren nadat hij niet meer de steun van de Raad van Commissarissen voelde en aan hen is nu, in samenwerking met algemeen directeur Marcel Brands, de taak om een nieuwe 'td' aan te stellen.

Rik Elfrink, die PSV volgt namens het ED, denkt dat de Brabantse club in eerste instantie kijkt wat voor vlees het in de kuip heeft. De namen van Jan Vennegoor of Hesselink en Ernest Faber zouden daarbij de revue kunnen passeren. Vennegoor of Hesselink is op dit moment technisch manager in Eindhoven en fungeerde als schakelstuk tussen De Jong en de jeugdopleiding. Hij wilde eigenlijk solidair zijn aan De Jong en ook vertrekken, maar die overtuigde hem om bij PSV te blijven. Faber heeft al heel wat functies bekleed in het Philips Stadion en volgde de laatste tijd een 'speciale leergang' voor een directiefunctie.

Externe expertise inschakelen behoort ook tot de mogelijkheden, al vraagt Huub Stevens zich af wat er voorhanden is. De voormalig trainer van PSV, die bij Schalke 04 al eens in het bestuur zat, denkt dat potentiële kandidaten de situatie in Eindhoven ook wel hebben meegekregen. "Misschien is er bij een nieuwe man huivering, omdat er bij hem twijfel is wat het standpunt van de raad van commissarissen zal zijn. Wat mag ik en ik wat kan ik, zal een nieuweling zich afvragen en intern goed moeten afspreken bij PSV."

Het bevreemdde de Harter Hund dat het vertrek van De Jong zo uit de lucht kwam vallen. "Het kan volgens mij nooit door één iemand zo bepaald zijn, althans niet door Robert van der Wallen in zijn eentje. Ik denk dat het breder gedragen is en het is ook gek dat de anderen in de club er dan niet van geweten zouden hebben. In de raad van commissarissen hoort het oordeel van Hans van Breukelen natuurlijk zwaar te wegen, omdat hij degene met voetbalexpertise is." Stevens verwacht dat hij zelf in ieder geval niet in beeld is voor een functie bij PSV, niet als directeur en niet als commissaris.